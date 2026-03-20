El mundo del entretenimiento está de luto tras confirmarse la muerte de Chuck Norris, el icónico actor y maestro de artes marciales recordado por su papel en la serie Walker, Texas Ranger. Según informó su familia, el actor falleció la mañana del jueves en Hawái a los 86 años. Aunque la noticia tomó por sorpresa a millones de seguidores, especialmente porque días antes se le había visto activo y en buen estado de ánimo, los detalles exactos sobre su fallecimiento no han sido revelados. La familia señaló que Norris murió en paz, rodeado de sus seres queridos, y destacó que vivió con fe, propósito y un fuerte compromiso hacia quienes amaba.

De qué murió Chuck Norris

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa oficial de la muerte de Chuck Norris. Sus familiares han pedido respeto a su privacidad en este difícil momento, limitándose a compartir que su partida fue repentina. De acuerdo con reportes cercanos, el actor habría sido hospitalizado entre miércoles y jueves, lo que sugiere que su estado de salud se deterioró de forma inesperada.

Chuck Norris conquistó a una generación con sus series y películas de artes marciales. | Crédito: Instagram chucknorris

Chuck Norris fue una de las figuras más emblemáticas del cine de acción en las décadas de 1980 y 1990, participando en películas como The Delta Force y Missing in Action. Sin embargo, su papel más recordado fue el del ranger Cordell Walker en la exitosa serie “Walker, Texas Ranger”, donde consolidó su imagen de héroe fuerte, justo e implacable.

Chuck Norris dejó un legado imborrable en el cine de acción. | Crédito: Instagram chucknorris

Más allá de su carrera como actor, Norris destacó por su disciplina en las artes marciales, alcanzando cinturón negro en varias disciplinas. Su legado también incluye haber recibido una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1989 y haber sido nombrado Texas Ranger honorario en 2010. Además, mantuvo una estrecha relación con Bruce Lee, con quien compartió pantalla en The Way of the Dragon.

Chuck Norris y Bruce Lee protagonizaron una de las peleas más icónicas del cine de artes marciales en El furor del dragón (1972). | Crédito: Instagram chucknorris

En los últimos años, Norris se había mantenido alejado de la actuación, con apariciones esporádicas como en Los Indestructibles 2, pero seguía siendo una figura vigente gracias a su presencia en redes sociales y a los populares memes sobre su supuesta “invencibilidad”. Incluso, el pasado 10 de marzo, día en que celebró su cumpleaños número 86, compartió un video en el que bromeaba sobre su edad diciendo que no envejecía, sino que “subía de nivel”.

Chuck Norris y Sylvester Stallone en "Los indestructibles 2". | Crédito: Millenium Films

Nacido en Oklahoma en 1940, Chuck Norris también sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos entre 1958 y 1962. A lo largo de su vida formó una familia con cinco hijos, entre ellos el actor Mike Norris y el piloto de NASCAR Eric Norris. En años recientes, había enfrentado la pérdida de seres queridos, como su madre en 2024 y su primera esposa, Dianne Holechek.

El mensaje que compartió la familia de Chuck Norris sobre su muerte. | Crédito: Instagram chucknorris

La muerte de Chuck Norris marca el final de una era para los fanáticos del cine de acción. Su legado, construido entre patadas giratorias, disciplina y carisma, seguirá vivo tanto en la pantalla como en la memoria colectiva de generaciones que crecieron viéndolo como un símbolo de fuerza y determinación.

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