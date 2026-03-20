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El actor Chuck Norris murió a los 86 años. (Foto: Tamas Kovacs/ EFE)
El actor Chuck Norris murió a los 86 años. (Foto: Tamas Kovacs/ EFE)
Por Redacción EC

El nombre de Chuck Norris será siempre sinónimo de acción al máximo. La leyenda de las artes marciales y el cine estadounidense falleció a los 86 años, informó este viernes su familia en un comunicado, pero dejó un gran legado inmortalizado en títulos como “El mediador” y “Las campanas de la inocencia”.

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