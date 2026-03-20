El nombre de Chuck Norris será siempre sinónimo de acción al máximo. La leyenda de las artes marciales y el cine estadounidense falleció a los 86 años, informó este viernes su familia en un comunicado, pero dejó un gran legado inmortalizado en títulos como “El mediador” y “Las campanas de la inocencia”.

Algunos comentarios usuales sobre Chuck Norris, que grafican su impacto cultural, dicen: “Chuck Norris puede matar dos tiros de un pájaro”. “Chuck Norris no duerme. Espera”. “No existe la teoría de la evolución, tan sólo una lista de las especies que Chuck Norris permite vivir”. “Chuck Norris ganó a un muro de ladrillos una partida de tenis”. Chuck era sinónimo de fortaleza.

Si buscas “Find Chuck Norris” en Google, el primer resultado del buscador te lleva a una página que dice “Google no puede buscar a Chuck Norris porque él sabe que tú no puedes encontrarlo, él te encuentra a ti” (ese dato es real). Hoy, 20 de de marzo, Chuck Norris falleció, habían pasado apenas 10 días desde su último cumpleaños. Por ello en esta nota le rendimos un homenaje a uno de los más grandes personajes del cine de acción mostrando algunas de sus escenas más importantes. Sin más, acá están.

1. “Way of the Dragon”: La pelea con Bruce Lee

Los entendidos en el mundo Chuck Norris dicen que es imposible. Aquellos seguidores de los grandes chistes sobre el maestro del Chun Kuk Do creen que es una farsa, pero ocurrió: Chuck Norris una vez perdió una pelea a muerte, nada menos que ante Bruce Lee. Otros aseguran que el único motivo por el que el otro maestro de artes marciales ganó la pelea es porque era el director de la película.

Chuck Norris contra Bruce Lee.

2. “Fuerza Delta”: contra los terroristas

Si bien toda la película es para demostrar que el buen Chuck puede con cualquier tipo de amenaza, este momento cumbre de su encuentro con los terroristas no hace otra cosa que refrendarlo.

3. WWE: En la lucha libre

Si además de fanático ochentero, seguiste la lucha libre de entretenimiento de la WWE (antes WWF), quizás recuerdes este: Chuck norris protege nada menos que al mítico Undertaker en una pelea contra Yokozuna, evitando que interfieran sus amigos, en el survivor Series de 1994.

4. Good Guys Wear Black: La patada voladora

Si creías que su fuerza no era sobrehumana tienes que ver esta patada voladora con la que atraviesa el cristal de un auto. Años después repitió la escena en Walker Texas Ranger.

5. “Walker Texas Ranger”: La nariz rota... una y otra vez.

Una escena memorable es esta en la que le rompe la nariz a uno de los malos, se la pone en su sitio y, luego de asegurar que se veía mejor de la otra forma, se la vuelve a quebrar.

6. Los indestructibles 2: El chiste de la cobra

Un día, a todos los personajes que veíamos en las películas de acción de los años 80 decidieron juntarse... y burlarse de ellos. Chuck Norris aparece en la secuela de “The expendables” y, más allá de los balazos y las explosiones, la mejor parte de su aparición fue este.

Chuck Norris y Sylvester Stallone en "Los indestructibles".

7. El Split

Esta escena no es real, pero seguramente sus fanáticos pueden creer que es cierta: un Chuck Norris hecho por computadora respondió de esta alucinante manera al split que hizo otro ídolo del cine de acción: Jean Claude Van Damme.

Vuela alto, Chuck. Siempre te recordaremos.//