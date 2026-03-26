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Chuck Norris contó hasta el infinito...

“¿Podremos deconstruir y cambiar la manera como socializamos a los niños y crear una masculinidad mucho mejor integrada a la sociedad?”.

    Alexander Huerta-Mercado
    Por

    Antropólogo, PUCP

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    "El buen Chuck Norris actuaba en películas que enfatizaban los ideales de la era Reagan, aquella que buscaba 'hacer América otra vez grande'". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "El buen Chuck Norris actuaba en películas que enfatizaban los ideales de la era Reagan, aquella que buscaba 'hacer América otra vez grande'". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Dos veces. Las lágrimas de Chuck Norris curan toda enfermedad; lástima que nunca llore. Cuando Chuck Norris subía a una combi, el cobrador le pagaba el pasaje y le daba vuelto. Esta semana proliferaron las frases sobre Chuck Norris en Internet, como una forma de homenaje ante su fallecimiento. Él fue un campeón consumado de artes marciales que creó su propio estilo, dio con éxito el salto al cine de acción en los ochenta y encontró nueva vida mediática en las frases sobre sus posibles hazañas exageradas.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.