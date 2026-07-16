Cada vez que Hollywood anuncia una gran película histórica, la discusión se repite casi como un ritual. Antes incluso de que el público llegue a las salas, historiadores, arqueólogos y aficionados empiezan a señalar armaduras fuera de época, armas que todavía no existían o personajes que nunca estuvieron allí. Sucede que, desde sus inicios, el séptimo arte ha encontrado en la historia una fuente inagotable de héroes, guerras y tragedias, aunque rara vez se ha sentido obligado a reproducirlos con exactitud. Para muchos directores, la fidelidad documental cede ante la prioridad mayor de contar una buena historia. Allí aparecen las llamadas licencias históricas: decisiones creativas que alteran hechos en favor del espectáculo.

Pocas filmografías ilustran mejor esa tensión que la de Ridley Scott. El director británico ha construido buena parte de su carrera recreando grandes episodios del pasado, aunque no siempre con el beneplácito de los historiadores. En “Napoleón” mostró al emperador francés bombardeando las pirámides de Egipto, un episodio del que no existe evidencia histórica. En “Gladiador” contribuyó a popularizar la idea de que los emperadores romanos decidían la vida o la muerte de un gladiador levantando el pulgar. Y en “Gladiador II” fue más allá al imaginar tiburones nadando durante las naumaquias del Coliseo. Cuando le preguntaron por esa licencia, Scott respondió con ironía: “¿Qué tiene de extraño? ¿Acaso los historiadores estuvieron ahí?”.

Las naumaquias eran simulacros de batallas navales en las que se llevaba agua a los anfiteatros.

No son los únicos casos. Durante décadas, el cine y la televisión han ayudado a consolidar imágenes del pasado que hoy muchos espectadores dan por ciertas. Buena parte de la iconografía medieval que aparece en pantalla —cueros negros, tonos oscuros, hebillas y un aspecto casi industrial— poco tiene que ver con una época en la que predominaban los tejidos teñidos con colores vivos. Algo parecido ocurrió con “Corazón valiente”, criticada por mostrar a William Wallace y a los guerreros escoceses vistiendo kilts y con el rostro pintado de azul, elementos que pertenecen a períodos históricos distintos.

La próxima en entrar a ese terreno será “La odisea”. Aunque todavía no se estrena, la película de Christopher Nolan ya ha generado un intenso debate por su recreación de la Grecia micénica. La primera imagen oficial de Matt Damon como Odiseo fue cuestionada por el casco y la armadura que luce el personaje, considerados anacrónicos por algunos especialistas. Más adelante, el tráiler alimentó nuevas discusiones por las armaduras negras de varios guerreros y por la representación de Helena de Troya. Nolan ha defendido el diseño de vestuario recordando que reconstruir visualmente la Edad del Bronce implica inevitablemente un margen de interpretación debido a la escasez de evidencias arqueológicas.

Joaquin Phoenix caracterizado como Napoleón. | Foto: Click News / Goff / SplashNews

La controversia reabre una pregunta antigua: ¿dónde termina la reconstrucción y dónde empieza la creación artística? Para la crítica de cine María Alejandra Bernedo, el debate no debería centrarse en la existencia de licencias históricas, sino en el efecto que estas tienen. “Hay exageraciones en las licencias y los anacronismos, a veces, pero hay que ver qué tanto afectan el núcleo del relato, qué se hace solo por efectismo y qué permite enriquecer sus capas, o qué las disminuye”, señala. En ese sentido, considera imposible aspirar a una adaptación completamente fiel de una obra literaria o de un período histórico, pues cada lector imagina esos mundos desde sus propias referencias. Lo importante, sostiene, es preguntarse si esos cambios fortalecen la historia o terminan empobreciéndola.

Bernedo recuerda que muchas otras artes han moldeado la manera en que imaginamos el pasado. Como ejemplo menciona “Aida”, la ópera de Giuseppe Verdi, cuya fastuosa puesta en escena terminó consolidando una imagen monumental y exótica del Antiguo Egipto que poco tenía de rigurosa desde el punto de vista histórico.

La reconstrucción como ética

En el extremo opuesto del relativismo histórico en favor del entretenimiento se encuentra el estadounidense Robert Eggers. El director de “La bruja”, “El faro”, “El hombre del norte” y “Nosferatu” ha ganado fama por su obsesión con la reconstrucción de época. Para “La bruja” investigó la vida cotidiana de la Nueva Inglaterra del siglo XVII y recurrió a historiadores para reproducir el lenguaje, la arquitectura, el vestuario y las creencias religiosas de la época. En “El hombre del norte” repitió el método con arqueólogos y especialistas en cultura vikinga. Aun así, Eggers sostiene que ese rigor responde más a una preferencia personal que a una postura ideológica: para él, la precisión histórica es un “atajo” para construir mundos creíbles, no una obligación de evitar cualquier anacronismo.

En "La Bruja", el director se obesionó con recrear cómo era exactamente la vida de los habitantes de Nueva Inglaterra hace siglos, eso incluía su forma de vestir, hablar, constumbres y pensamiento mágico.

La polémica alrededor de “La odisea”, cuando no se adscribe a tropos racistas como el color de piel de Helena de Troya o el acento de los actores, debería centrarse en si los cambios realizados cuentan una mejor historia. Cada autor, al final, es dueño de presentar su versión acorde a su sensibilidad. Bernedo recuerda que ha disfrutado películas que rompen deliberadamente la exactitud histórica como parte de una propuesta artística coherente. Cita el caso de “María Antonieta”, de Sofia Coppola, donde la protagonista aparece usando zapatillas deportivas. El anacronismo es evidente, pero forma parte del lenguaje visual de la película.

La relación entre el cine y la historia difícilmente se resuelve en términos absolutos. Como muestran casos tan distintos como los de Ridley Scott y Robert Eggers, las licencias históricas pueden responder a búsquedas artísticas muy diferentes. Quizá la pregunta no sea cuánto se alejan de los documentos, sino qué aportan al relato y si cruzan límites éticos al distorsionar hechos para justificar discursos negacionistas o de supremacismo. Ese debate, todo indica, seguirá acompañando al cine histórico. //