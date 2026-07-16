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Resumen

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“La Odisea” estrena nuevo e impactante tráiler bajo la dirección de Christopher Nolan. (Foto: Instagram / @universalpicturespe)
“La Odisea” estrena nuevo e impactante tráiler bajo la dirección de Christopher Nolan. (Foto: Instagram / @universalpicturespe)
Por Oscar García

Cada vez que Hollywood anuncia una gran película histórica, la discusión se repite casi como un ritual. Antes incluso de que el público llegue a las salas, historiadores, arqueólogos y aficionados empiezan a señalar armaduras fuera de época, armas que todavía no existían o personajes que nunca estuvieron allí. Sucede que, desde sus inicios, el séptimo arte ha encontrado en la historia una fuente inagotable de héroes, guerras y tragedias, aunque rara vez se ha sentido obligado a reproducirlos con exactitud. Para muchos directores, la fidelidad documental cede ante la prioridad mayor de contar una buena historia. Allí aparecen las llamadas licencias históricas: decisiones creativas que alteran hechos en favor del espectáculo.

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