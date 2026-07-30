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La Odisea Superstar

“Me gusta pensar que Homero estaría contento al saber que las aventuras de su imperfecto (porque lo era) Ulises nos siguen dando que pensar”.

    Alexander Huerta-Mercado
    Por

    Antropólogo, PUCP

    Escena de &quot;La Odisea&quot;
    Escena de "La Odisea"

    “Háblame musa de aquel varón de multiforme ingenio que, después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo” es como comienza una de las primeras obras escritas de Occidente a manos de un autor del cual no conocemos casi nada. De Homero solo sabemos que parecía efectivamente inspirado por las musas, pues es un escritor deslumbrante, y que se sospecha que era ciego y que transcribió con maestría los cantos sobre una larga y dolorosa guerra. Nos narró también un viaje de retorno a Ítaca y un universo donde los dioses y los humanos convivían en una relación para nada armoniosa. Han pasado casi 3.000 años y la obra ha sido adaptada en tantos formatos que frecuentemente se crean versiones nuevas que, sin embargo, no pierden la esencia que tanto nos ha fascinado. Acaba de estrenarse la película del director británico Christopher Nolan sobre las aventuras de Odiseo, también llamado Ulises, que nos ha devuelto el entusiasmo por la madre de todas las aventuras.

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