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La presidencia en tres actos

“El gobierno parece apostar por la consolidación de una narrativa propia: el Estado burocrático que hostiliza y abandona al ciudadano debe dar paso a uno más presente y realmente eficiente”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Los primeros días del gobierno de Keiko Fujimori van proyectando lo que será su mandato. Por lo pronto, pueden distinguirse, al menos, tres aspectos que, no en vano, se dan casi de manera cronológica, como si lo que fuéramos a ver en la gestión Fujimori se terminase convirtiendo en una puesta en escena en tres actos.

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