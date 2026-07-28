Pese a todo, Wilson reconoce que la obra del director británico ha despertado un renovado interés por la epopeya griega | Foto: Difusión / Instagram / Composición EC
Pese a todo, Wilson reconoce que la obra del director británico ha despertado un renovado interés por la epopeya griega | Foto: Difusión / Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

La académica y traductora Emily Wilson ha calificado la nueva adaptación cinematográfica de 'La Odisea’, dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Matt Damon y Anne Hathaway, como una producción de “escritura pésima” que carece de profundidad psicológica, emocional y ética.

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