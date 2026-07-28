La académica y traductora Emily Wilson ha calificado la nueva adaptación cinematográfica de 'La Odisea’, dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Matt Damon y Anne Hathaway, como una producción de “escritura pésima” que carece de profundidad psicológica, emocional y ética.

El largometraje, grabado con cámaras IMAX para ofrecer una experiencia de mayor nitidez visual, aborda el viaje de regreso de Odiseo a Ítaca tras la Guerra de Troya mientras Penélope aguarda su llegada.

A pesar de que Nolan citó el trabajo de Wilson como base para la construcción del personaje principal, la especialista británica-estadounidense criticó con dureza la estructura narrativa en una reseña publicada en la revista London Review of Books.

En su análisis, Wilson sostuvo que la película omite los aspectos centrales de la epopeya al no ofrecer aportes sustanciales sobre el tiempo, la memoria o el impacto de la guerra en el entorno del protagonista.

Asimismo, la profesora de la Universidad de Pensilvania afirmó que la cinta presenta una narrativa artificiosa, personajes sin motivaciones convincentes, ausencia de escenas de intimidad y una representación deficiente de los elementos cotidianos.

THE ODYSSEY, written, produced, and directed by Christopher Nolan. / Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

“La Odisea de Nolan carece de muchos de los elementos que hacen que el poema sea grandioso. No aporta nada convincente sobre el tiempo, la memoria, la historia, la guerra o la relación entre el glorioso regreso de un guerrero y las vidas de su familia, adversarios, camaradas, amigos y vecinos”, escribió Wilson.

Por su parte, el cineasta británico argumentó previamente en declaraciones a la agencia EFE que su intención fue mantener la fidelidad a la estructura no cronológica del relato clásico.

“Fue algo que me hizo sentir humildad y, al mismo tiempo, una gran emoción. Sí, intento ser muy fiel a la estructura del poema original precisamente porque es tan aventurera. Son historias dentro de historias, recuerdos dentro de recuerdos”, explicó el cineasta.

La elegancia se reescribe en cada aparición de Zendaya. En la última alfombra roja de 'La Odisea', deslumbró con un vestido blanco de 'Materias Fecales' que evocaba la figura mitológica de Atenea.

A pesar de sus objeciones, Wilson destacó que el largometraje ha generado un renovado interés por el poema épico, incrementado la venta de las traducciones comerciales y motivado el retorno de los espectadores a la lectura.

En tanto, medios británicos como The Telegraph, The Times y Standard han catalogado la cinta como un logro cinematográfico de gran escala y una de las producciones más destacadas del año, lo que contrasta con la postura analítica de la comunidad académica.

*Con información de EFE

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