“Olaya: La película” presentó su primer tráiler oficial, donde muestra un adelanto de la historia inspirada en la vida de José Olaya, considerado uno de los principales héroes de la Independencia del Perú. Además, el filme dirigido por Javier Márquez llega a las salas el próximo 3 de diciembre

El avance muestra una recreación de los acontecimientos históricos en los que el pescador chorrillano desempeñó un papel fundamental como mensajero de la causa patriota durante la lucha por la libertad del Perú. La producción también reveló nuevas imágenes de la ambientación, el vestuario y el elenco que dará vida a los personajes de esta etapa clave de la historia nacional.

“Un humilde pescador deberá nadar 23 kilómetros de mar abierto para entregar un mensaje decisivo para la Independencia del Perú. No te pierdas ‘Olaya: La Película’, desde el 3 de diciembre en Cinemark”, se lee en la descripción compartida por la producción.

La película explora una visión distinta del héroe peruano, presentándolo no solo como un símbolo patrio, sino también como un padre, hijo y esposo cuya vida estuvo marcada por difíciles decisiones en plena lucha por la independencia.

El elenco cuenta con la participación de Aníbal Lozano en el papel de ‘José Olaya’, y lo acompañan Mayella Lloclla, Emanuel Soriano, Daniela Feijóo, Reynaldo Pacheco, Miguel Dávalos, Beto Benites, Ebelin Ortiz, Jared Sánchez, Thiago Vernal, entre otros reconocidos actores nacionales.

Cabe recordar que el rodaje finalizó tras grabaciones realizadas en locaciones como la Isla San Lorenzo, la Fortaleza del Real Felipe y diversos escenarios del litoral peruano.

“Olaya”, la película peruana sobre el héroe de la Independencia, lanza su tráiler oficial. (Foto: Instagram / @olaya_la_pelicula)

Con este primer vistazo, “Olaya: La película” busca acercar al público a la vida y legado del héroe peruano mediante una propuesta cinematográfica que combina rigor histórico y una narrativa dirigida a las nuevas generaciones.