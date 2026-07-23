“Olaya”, la película peruana sobre el héroe de la Independencia, lanza su tráiler oficial. (Foto: Instagram / @olaya_la_pelicula)
“Olaya”, la película peruana sobre el héroe de la Independencia, lanza su tráiler oficial. (Foto: Instagram / @olaya_la_pelicula)
Por Redacción EC

“Olaya: La película” presentó su primer tráiler oficial, donde muestra un adelanto de la historia inspirada en la vida de José Olaya, considerado uno de los principales héroes de la Independencia del Perú. Además, el filme dirigido por Javier Márquez llega a las salas el próximo 3 de diciembre

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