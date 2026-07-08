Protagonizada por Emilia Drago, se estrenará el próximo 3 de setiembre | Foto: Difusión
Protagonizada por Emilia Drago, se estrenará el próximo 3 de setiembre | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La nueva comedia peruana “Separada pero nunca sola”, dirigida por la cineasta local Ani Alva Helfer y protagonizada por Emilia Drago, presentó su primero avance oficial anunciando el estreno para el próximo 3 de setiembre.

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