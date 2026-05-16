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La cinta es producida por Del Barrio Producciones y Ave Films | Foto: Difusión
La cinta es producida por Del Barrio Producciones y Ave Films | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La directora peruana Ani Alva Helfer estrenará a nivel nacional este 28 de mayo su nuevo largometraje de ficción titulado “Amando a Amanda”, una comedia dramática producida en conjunto por Del Barrio Producciones y Ave Films.

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