La directora peruana Ani Alva Helfer estrenará a nivel nacional este 28 de mayo su nuevo largometraje de ficción titulado “Amando a Amanda”, una comedia dramática producida en conjunto por Del Barrio Producciones y Ave Films.
Esta producción busca explorar el significado del amor en la sociedad contemporánea, abordando temáticas de relevancia social como la salud mental, las relaciones familiares y la presión del entorno, reveló un comunicado de prensa.
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El reparto principal está encabezado por los actores Gianella Neyra y Giovanni Ciccia, quienes interpretan a una pareja caracterizada por los contrastes, cuya dinámica impulsa la historia.
“Quise hacer una película que haga reír a carcajadas, pero que también deje al espectador pensando en su propia vida. ‘Amando a Amanda’ habla de segundas oportunidades, del perdón y de la valentía que se necesita para ser vulnerable”, manifestó la directora.
Cabe destacar que esta película marca el regreso de Alva Helfer a la dirección cinematográfica tras una temporada ejerciendo la docencia y producción audiovisual.
En esta entrevista exclusiva, Heidy Amado de 22 años cuenta cómo comenzó su relación con el comediante Melcochita. La joven revela detalles sobre su convivencia en la casa de Melcochita y Monserrat Seminario, explicando cómo pasó de ser amiga de la familia a convertirse en la nueva pareja del humorista. Heidy aclara los detalles de su llegada al hogar y cómo se desarrolló su romance con el artista.