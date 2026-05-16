La directora peruana Ani Alva Helfer estrenará a nivel nacional este 28 de mayo su nuevo largometraje de ficción titulado “Amando a Amanda”, una comedia dramática producida en conjunto por Del Barrio Producciones y Ave Films.

Esta producción busca explorar el significado del amor en la sociedad contemporánea, abordando temáticas de relevancia social como la salud mental, las relaciones familiares y la presión del entorno, reveló un comunicado de prensa.

El reparto principal está encabezado por los actores Gianella Neyra y Giovanni Ciccia, quienes interpretan a una pareja caracterizada por los contrastes, cuya dinámica impulsa la historia.

“Quise hacer una película que haga reír a carcajadas, pero que también deje al espectador pensando en su propia vida. ‘Amando a Amanda’ habla de segundas oportunidades, del perdón y de la valentía que se necesita para ser vulnerable”, manifestó la directora.

Cabe destacar que esta película marca el regreso de Alva Helfer a la dirección cinematográfica tras una temporada ejerciendo la docencia y producción audiovisual.

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