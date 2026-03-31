La película peruana “Amando a Amanda”, nuevo proyecto de la directora Ani Alva Helfer, reconocida por el éxito de “Soltera, casada, viuda, divorciada”, ha presentado oficialmente su primer adelanto, buscando retratar los vínculos afectivos desde una perspectiva contemporánea y honesta.

El filme sigue a Amanda y Fernando, interpretados por Gianella Neyra y Giovanni Ciccia, mientras atraviesan las distintas etapas de su relación, desde el romance hasta los conflictos cotidianos. Completan el elenco Rodrigo Sánchez Patiño, Valentina Saba, Nacho Di Marco, Fiorella Díaz y la debutante Noah Martínez.

Por otro lado, este largometraje representa el ingreso oficial de Del Barrio Producciones, liderada por Michelle Alexander, al mercado cinematográfico. Para este proyecto, la productora ha establecido una alianza estratégica con AV Films, Cecig, la propia directora y la protagonista.

Esta cinta, cuyo primer tráiler ha sido estrenado, tiene programada a proyectarse el próximo 28 de mayo, en todos los cines del país.

La actriz Gianella Neyra protagoniza esta cinta

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