Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Este largometraje representa el ingreso oficial de Del Barrio Producciones, liderada por Michelle Alexander, al mercado cinematográfico | Foto: Difusión
Este largometraje representa el ingreso oficial de Del Barrio Producciones, liderada por Michelle Alexander, al mercado cinematográfico | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La película peruana “Amando a Amanda”, nuevo proyecto de la directora Ani Alva Helfer, reconocida por el éxito de “Soltera, casada, viuda, divorciada”, ha presentado oficialmente su primer adelanto, buscando retratar los vínculos afectivos desde una perspectiva contemporánea y honesta.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.