Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Dwayne Johnson, Anne Hathaway y los Jonas Brothers se encuentran entre las personalidades que recibirán el reconocimiento de Leyenda de Disney. (Foto: Valerie Macon - Patrick T. Fallon /AFP )
Dwayne Johnson, Anne Hathaway y los Jonas Brothers se encuentran entre las personalidades que recibirán el reconocimiento de Leyenda de Disney. (Foto: Valerie Macon - Patrick T. Fallon /AFP )
Por Agencia EFE

Dwayne Johnson, Anne Hathaway, los Jonas Brothers y Bob Iger se encuentran entre las personalidades que recibirán el reconocimiento de Leyenda de Disney, el máximo galardón de la compañía, en una ceremonia el 16 de agosto.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.