Resumen

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La ceremonia, que se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad y un despliegue mediático global, marca un hito en la temporada de premios 2026, consolidando al Oscar como el estándar de oro del cine mundial | Foto: EFE / Composición EC
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Oscar 2026
  • La ceremonia, que se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad y un despliegue mediático global, marca un hito en la temporada de premios 2026, consolidando al Oscar como el estándar de oro del cine mundial | Foto: EFE / Composición EC
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    La ceremonia, que se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad y un despliegue mediático global, marca un hito en la temporada de premios 2026, consolidando al Oscar como el estándar de oro del cine mundial | Foto: EFE / Composición EC

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    La ceremonia, que se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad y un despliegue mediático global, marca un hito en la temporada de premios 2026, consolidando al Oscar como el estándar de oro del cine mundial | Foto: EFE / Composición EC

  • El actor franco-estadounidense Timothée Chalamet asiste a la 98.ª edición de los Premios de la Academia (Oscars) en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026 | Foto: AFP
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    El actor franco-estadounidense Timothée Chalamet asiste a la 98.ª edición de los Premios de la Academia (Oscars) en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026 | Foto: AFP

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    El actor franco-estadounidense Timothée Chalamet asiste a la 98.ª edición de los Premios de la Academia (Oscars) en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026 | Foto: AFP

  • El actor australiano Jacob Elordi asiste a la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026. | Foto: AFP
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    El actor australiano Jacob Elordi asiste a la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026. | Foto: AFP

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    El actor australiano Jacob Elordi asiste a la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026. | Foto: AFP

  • La actriz estadounidense Kirsten Dunst y el actor estadounidense Jesse Plemons asisten a la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood
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    La actriz estadounidense Kirsten Dunst y el actor estadounidense Jesse Plemons asisten a la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood

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    La actriz estadounidense Kirsten Dunst y el actor estadounidense Jesse Plemons asisten a la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood

  • El actor sueco Stellan Skarsgård asiste a la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.
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    El actor sueco Stellan Skarsgård asiste a la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.

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    El actor sueco Stellan Skarsgård asiste a la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.

  • El actor puertorriqueño Benicio del Toro asiste a la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.
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    El actor puertorriqueño Benicio del Toro asiste a la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.

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    El actor puertorriqueño Benicio del Toro asiste a la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.

  • El actor estadounidense Adrien Brody asiste a la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026. (Foto de Frederic J. Brown / AFP)
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    El actor estadounidense Adrien Brody asiste a la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026. (Foto de Frederic J. Brown / AFP)

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    El actor estadounidense Adrien Brody asiste a la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026. (Foto de Frederic J. Brown / AFP)

  • La actriz estadounidense Emma Stone asiste a la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026. (Foto de ANGELA WEISS / AFP)
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    La actriz estadounidense Emma Stone asiste a la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026. (Foto de ANGELA WEISS / AFP)

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    La actriz estadounidense Emma Stone asiste a la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026. (Foto de ANGELA WEISS / AFP)

  • La actriz estadounidense Gwyneth Paltrow asiste a la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026. (Foto de Frederic J. Brown / AFP)
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    La actriz estadounidense Gwyneth Paltrow asiste a la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026. (Foto de Frederic J. Brown / AFP)

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    La actriz estadounidense Gwyneth Paltrow asiste a la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026. (Foto de Frederic J. Brown / AFP)

  • La actriz y modelo india Priyanka Chopra y el cantante estadounidense Nick Jonas asisten a la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026. (Foto de ANGELA WEISS / AFP)
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    La actriz y modelo india Priyanka Chopra y el cantante estadounidense Nick Jonas asisten a la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026. (Foto de ANGELA WEISS / AFP)

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    La actriz y modelo india Priyanka Chopra y el cantante estadounidense Nick Jonas asisten a la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026. (Foto de ANGELA WEISS / AFP)

  • Zoe Saldaña llega a la 98.ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood en Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de marzo de 2026.
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    Zoe Saldaña llega a la 98.ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood en Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de marzo de 2026.

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    Zoe Saldaña llega a la 98.ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood en Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de marzo de 2026.

  • Miles Caton llega a la 98.ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de marzo de 2026.
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    Miles Caton llega a la 98.ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de marzo de 2026.

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    Miles Caton llega a la 98.ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de marzo de 2026.

  • El actor estadounidense Leonardo DiCaprio asiste a la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.
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    El actor estadounidense Leonardo DiCaprio asiste a la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.

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    El actor estadounidense Leonardo DiCaprio asiste a la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.

  • La actriz estadounidense Kathy Bates llega a la alfombra roja antes de la 98.ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de marzo de 2026.
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    La actriz estadounidense Kathy Bates llega a la alfombra roja antes de la 98.ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de marzo de 2026.

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    La actriz estadounidense Kathy Bates llega a la alfombra roja antes de la 98.ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de marzo de 2026.

  • Ethan Hawke y Ryan Hawke llegan a la 98.ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de marzo de 2026.
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    Ethan Hawke y Ryan Hawke llegan a la 98.ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de marzo de 2026.

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    Ethan Hawke y Ryan Hawke llegan a la 98.ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de marzo de 2026.

  • Nicole Kidman llega a la 98.ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de marzo de 2026.
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    Nicole Kidman llega a la 98.ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de marzo de 2026.

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    Nicole Kidman llega a la 98.ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de marzo de 2026.

  • Sigourney Weaver llega a la 98.ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de marzo de 2026.
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    Sigourney Weaver llega a la 98.ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de marzo de 2026.

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    Sigourney Weaver llega a la 98.ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de marzo de 2026.

Por Redacción EC

La alfombra roja de los Premios Oscar 2026 inició este domingo con un despliegue de celebridades internacionales. El evento, que premia la excelencia en 24 categorías, congregó a leyendas de la industria y nuevos referentes del cine contemporáneo en el icónico Dolby Theatre.

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