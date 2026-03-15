La alfombra roja de los Premios Oscar 2026 inició este domingo con un despliegue de celebridades internacionales. El evento, que premia la excelencia en 24 categorías, congregó a leyendas de la industria y nuevos referentes del cine contemporáneo en el icónico Dolby Theatre.

La llegada de Nicole Kidman, Sigourney Weaver y Kathy Bates marcó los primeros compases de la jornada. A ellas se sumaron parejas de alto perfil como Kirsten Dunst junto a Jesse Plemons, y Ethan Hawke acompañado de Ryan Hawke. El actor sueco Stellan Skarsgård también se hizo presente junto a su esposa, la productora Megan Everett-Skarsgård.

El desfile continuó con la presencia de Leonardo DiCaprio, Emma Stone y Gwyneth Paltrow. Por su parte, figuras como Timothée Chalamet, Jacob Elordi y Zoe Saldaña reafirmaron el impacto de las nuevas generaciones en Hollywood. También estuvieron Priyanka Chopra y Nick Jonas, además del actor puertorriqueño Benicio del Toro.

La gala de la 98.ª edición continúa con la expectativa de una de las noches más competitivas de los últimos años.