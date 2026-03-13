La hegemonía del idioma inglés en los premios de la Academia continúa cediendo terreno. Y es que, para esta 98.° edición de los Óscar, la presencia de producciones extramjeras no solo es testimonial, sino competitiva en categorías de alto perfil.

Tres filmes como la española ‘Sirat’, la brasileña ‘O Agente Secreto’ y la noruega ‘Sentimental Value’, acumulan por sí solos doce candidaturas, más allá del apartado de Mejor Película Internacional.

Este fenómeno marca un hito estadístico, ya que antes de 2019 solo el 5 % de las nominaciones recaían en títulos internacionales, pero ahora la cifra incrementó al 13 %, algo histórico.

De hecho, de las 408 nominaciones logradas por el cine internacional en toda la historia de los premios, casi el 28 % se han concentrado en las últimas ocho ediciones.

Presencia en categorías estelares

Por tercer año consecutivo, dos filmes de habla no inglesa compiten simultáneamente por el premio a la Mejor Película: la brasileña ‘O Agente Secreto’ y la noruega ‘Sentimental Value’.

Este avance se refleja también en las categorías de interpretación, donde este año se alcanza un récord de actores nominados por trabajos en idiomas distintos al inglés.

Entre los nombres destacados figuran Wagner Moura (‘O Agente Secreto’), nominado por su papel en portugués, así como Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas y Stellan Skarsgård (‘Sentimental Value’), reconocidos por sus interpretaciones en noruego.

Desafío a los grandes estudios

El sector de la animación también refleja esta apertura. Habitualmente dominado por gigantes como Disney o Pixar, este año el 40 % de la categoría de Mejor Película Animada está ocupada por títulos extranjeros como la francesa ‘Arco’ y la franco-belga ‘Little Amélie’.

Asimismo, la artesanía técnica global se hace presente con la española ‘Sirat’ en la categoría de Mejor Sonido y la japonesa ‘Kokuho’ en Mejor Maquillaje, demostrando que la calidad técnica de las producciones internacionales está a la par de las grandes superproducciones de Hollywood.

Desde el primer hito marcado por la italiana Sophia Loren en 1960, hasta el éxito histórico de ‘Parasite’ en 2020 y las 13 candidaturas de ‘Emilia Pérez’ el año pasado, el camino recorrido culmina en este 2026.

Trabajadores ensamblan partes de la alfombra roja mientras comienzan los preparativos para la 98ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en Los Ángeles, California, EE. UU., el 12 de marzo de 2026 | Foto: EFE / CHRIS TORRES

¿Cómo ver los premios Oscar desde Perú?

La ceremonia, conducida por Connan O’Brien, se celebrará este domingo 15 de marzo en el Teatro Dolby, siendo transmitida a millones de espectadores por ABC y plataformas de streaming. En Perú, podrá seguirse en HBO y TNT a partir de las 4:55 p. m.

*Con información de EFE

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