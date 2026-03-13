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Este año, la presencia de obras como la española 'Sirat' en sonido o la japonesa 'Kokuho' en maquillaje redondea una edición donde la barrera del idioma parece haberse disuelto para confirmar la metamorfosis de los Óscar en una gala global | Foto: Archivo GEC
Este año, la presencia de obras como la española 'Sirat' en sonido o la japonesa 'Kokuho' en maquillaje redondea una edición donde la barrera del idioma parece haberse disuelto para confirmar la metamorfosis de los Óscar en una gala global | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

La hegemonía del idioma inglés en los premios de la Academia continúa cediendo terreno. Y es que, para esta 98.° edición de los Óscar, la presencia de producciones extramjeras no solo es testimonial, sino competitiva en categorías de alto perfil.

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