El Gobierno peruano, ministerios, instituciones del Estado, universidades y diversas organizaciones culturales se unieron este martes en un duelo nacional tras el fallecimiento del escritor Alfredo Bryce Echenique, a sus 87 años.

De ese modo, el Perú, a través de sus principales entidades, reconoció la obra del narrador como un componente ‘esencial’ de su identidad cultural, destacando su capacidad para retratar la idiosincrasia peruana con humor y nostalgia.

Alfredo Bryce Echenique

Empezando por el Ministerio de Cultura, que remarcaron la trascendencia de su producción literaria, iniciada con el celebrado libro de cuentos "Huerto cerrado" (1968), pues el autor ofreció una “radiografía de la sociedad peruana, al mismo tiempo implacable y humorística”.

“Rendimos homenaje a su legado, su humor y su sensibilidad, que forman parte esencial de nuestra identidad cultural. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a su familia, seres queridos y seguidores”, manifestó el sector.

🕊️🇵🇪 El Ministerio de Cultura lamenta el fallecimiento del escritor Alfredo Bryce Echenique, autor de novelas inolvidables como “Un mundo para Julius” (1970) y “La vida exagerada de Martín Romaña” (1982), entre otras muchas obras. (1/4) pic.twitter.com/qc1BOkN4ES — Ministerio de Cultura del Perú (@MinCulturaPe) March 10, 2026

Por su parte, la Presidencia de la República se sumó a los honores, señalando que la pluma del autor de La vida exagerada de Martín Romaña (1982) se encuentra “inmortalizada” en las letras hispanas. “Su partida deja un vacío inmenso pero un legado eterno”, subrayó el Ejecutivo.

Lamentamos profundamente la partida de Alfredo Bryce Echenique, una de las figuras más brillantes de nuestra literatura. 🕊️



Su pluma, inmortalizada en obras como “Un mundo para Julius”, deja un vacío inmenso pero un legado eterno. Que en paz descanse. pic.twitter.com/eM2vWlXnDc — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 10, 2026

Asimismo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, su alma mater, despidió al escritor calificándolo como un “sanmarquino universal” que llevó la voz de la Decana de América a los escenarios más prestigiosos del mundo.

“La literatura peruana y latinoamericana están de luto. Uno de sus máximos exponentes partió a la eternidad e ingresó al olimpo de los grandes narradores de esta parte del continente”, comunicó la UNMSM.

La literatura peruana y latinoamericana están de luto. Uno de sus máximos exponentes, el escritor sanmarquino Alfredo Bryce Echenique, partió a la eternidad e ingresó al olimpo de los grandes narradores de esta parte del continente. La UNMSM expresa su hondo pesar y extiende sus… pic.twitter.com/JaHDAW7pr4 — Universidad Nacional Mayor de San Marcos (@UNMSM_) March 10, 2026

De igual forma, el Congreso de la República, el Poder Judicial y varias carteras ministeriales, incluidas Educación y Trabajo, emitieron notas de pesar, coincidiendo en que su aporte es ‘invaluable’ para la educación y memoria colectiva de las futuras generaciones. La Defensoría del Pueblo también reconoció su obra como un pilar de la identidad nacional

🕊️ El Congreso de la República expresa sus más sentidas condolencias por el fallecimiento del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, uno de los más grandes exponentes de la literatura latinoamericana contemporánea.



Que en paz descanse. 🇵🇪📚 pic.twitter.com/0487aadh2G — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) March 10, 2026

El Poder Judicial lamenta profundamente el fallecimiento de Alfredo Bryce Echenique, figura brillante de la literatura peruana.



Descanse en paz. pic.twitter.com/Y9H5GY7oZT — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) March 10, 2026

Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables lamentamos profundamente el fallecimiento del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, una de las voces más representativas de la literatura nacional.



Su obra, marcada por la sensibilidad y el humor, deja una huella… pic.twitter.com/GiC8dOvRRU — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) March 10, 2026

Expresamos nuestro profundo pesar por la partida del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, uno de los mayores exponentes de la literatura peruana e hispanoamericana de los últimos años, acontecida hoy.



Desde @Defensoria_Peru reconocemos el importante legado cultural de su… pic.twitter.com/TeRQyJ0k5F — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) March 10, 2026

Lamentamos profundamente la partida del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea. Su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella significativa en varias generaciones de lectores. pic.twitter.com/jeAZWAclZM — Casa de Literatura (@casaliteratura) March 10, 2026

🕊️ El Ministerio de Educación lamenta el fallecimiento del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, una de las figuras más destacadas y reconocidas de la literatura hispanoamericana. Su aporte a la educación es invaluable y perdurará por generaciones. pic.twitter.com/0USprR5YPR — Ministerio de Educación (@MineduPeru) March 10, 2026

Nacido en Lima el 19 de febrero de 1939, Bryce Echenique se consolidó como una de las tres figuras fundamentales de la narrativa peruana de la segunda mitad del siglo XX, junto al Nobel Mario Vargas Llosa y al cuentista Julio Ramón Ribeyro.

A lo largo de su trayectoria, el escritor peruano recibió prestigiosos galardones, entre ellos el Premio Casa de las Américas (1968), el Premio Nacional de Literatura (1972), el Premio Planeta (2002) y el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances (2012).

Fuentes de El Comercio informaron que los restos del autor peruano serán velados en la Casona de San Marcos. El escritor estudió Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde se graduó, y además obtuvo un doctorado en Letras.

El fenómeno cultural que causó Bad Bunny en el Super Bowl 2026 es impresionante: 3.204 menciones en solo tres días. Las marcas que supieron aprovechar este engagement lograron conectar de manera duradera con el público, transformando un evento deportivo en un verdadero espectáculo de emociones.

¿Cuáles son las obras más importantes de Alfredo Bryce Echenique?

Por otro lado, entre sus publicaciones más importantes están “Huerto cerrado” (1968), con el que inició su carrera literaria, seguido por su obra más emblemática, “Un mundo para Julius” (1970).

Tras ello, publicó novelas y colecciones de relatos como “La felicidad ja ja” (1974), “A vuelo de buen cubero” (1977), “La vida exagerada de Martín Romaña” (1982), “El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz” (1985), “La última mudanza de Felipe Carrillo” (1988) y “Dos señoras conversan” (1990).

Más adelante, destacan sus volúmenes de antimemorias “Permiso para vivir” (1993), “Permiso para sentir” (2005) y “Permiso para retirarse” (2021), además de ficciones como “No me esperen en abril” (1995), “Reo de nocturnidad” (1997), “La amigdalitis de Tarzán” (1999), “El huerto de mi amada” (2002), “Las obras infames de Pancho Marambio” (2007) y su última novela, “Dándole pena a la tristeza” (2012).