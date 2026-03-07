A pocos días de los premios Oscar 2026, el actor Timothée Chalamet, nominado a Mejor Actor por su papel en "Marty Supreme", se encuentra en el centro de una controversia por sus comentarios.

Y es que, un video viral de una charla organizada por Variety mostró al intérprete cuestionando la relevancia actual del ballet y la ópera, desatando una ola de críticas por parte de instituciones artísticas internacionales y figuras del arte.

It’s impressive how fast Timothée Chalamet went from Hollywood’s most exciting young actor to one of its most arrogant and unlikable figures.pic.twitter.com/GBL7o2frgb — Films to Films (@filmstofilms_) March 6, 2026

La conversación se realizó en la Universidad de Texas, donde Chalamet conversó con Matthew McConaughey, donde comparó el éxito de "Barbie" y "Oppenheimer" con las artes clásicas, afirmando que no le interesa trabajar en ellas.

“No quiero trabajar en ballet, ni en ópera, ni en cosas donde es como: ‘Oye, mantén esto vivo, aunque ya a nadie le importe esto’”, declaró Chalamet durante el encuentro, siendo cuestionado por McConaughey.

La respuesta del sector ante los comentarios de Timothée Chalamet

Sin embargo, la respuesta del sector no se hizo esperar. La Ópera de Viena recurrió a la ironía para defender su legado, señalando la naturaleza efímera de la cultura popular frente a los clásicos. “Sin duda recordaremos a Carmen dentro de 200 años, aunque no estoy seguro de ‘Marty Supreme’”.

Esta respuesta de la Ópera de Seattle a Timothée es genial.

Usó el nombre del actor como código para obtener un descuento en las funciones de la ópera “Carmen”, que presentará en su escenario durante la primera quincena de mayo! 😄 pic.twitter.com/OxhfsJE3cq — René Naranjo Sotomayor (@renenaranjo) March 7, 2026

Por su parte, la Ópera de Seattle optó por una creativa estrategia de marketing, lanzando un código promocional de descuento del 14 % bajo el nombre “Timothee”

En Londres, el English National Ballet refutó las palabras del actor con datos operativos, informando que más de 200 000 personas asistieron a sus funciones presenciales recientemente y que su alcance en plataformas digitales superó los 65 millones de impresiones.

De igual forma, la mezzosoprano canadiense Deepa Johnny calificó las declaraciones como “decepcionantes”, mientras que la soprano estadounidense Isabel Leonard tachó el comentario de “estrecho de miras”.

“Despreciar a otros artistas dice más sobre quien habla que sobre el arte en cuestión”, sentenció Leonard a través de sus redes sociales.

Incluso dentro de Hollywood, la ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis cuestionó la actitud de su colega: “¿Por qué algún artista ataca a otro artista?”.

Aunque Chalamet intentó matizar sus palabras añadiendo un “respeto para la gente del ballet y la ópera”, el impacto de sus declaraciones sigue escalando en un momento crítico para su campaña por la estatuilla dorada.

