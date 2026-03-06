Este jueves, la conductora de televisión Tula Rodríguez confirmó el éxito de la tercera operación quirúrgica de su hija, Valentina, fruto de su relación con el fallecido Javier Carmona.

Pese a que la intervención presentó complicaciones inesperadas durante su desarrollo, los médicos reportaron un resultado favorable, hecho que fue celebrado por Tula, quien agradeció el apoyo de sus seres queridos y seguidores.

La operación, calificada por Rodríguez como parte de una de las noches “más largas” de su vida, mantuvo a la familia en vilo desde el ingreso de la menor al quirófano, pues el procedimiento exigió cambios de último momento.

“Siendo las 4:30 a.m., acaba de venir el doctor para decirme que todo salió bien. Fue complicado, algunos cambios por ahí, cirugía, pero todo para bien. Ay señor, te juro que ya me llegó el alma al cuerpo”, expresó aliviada Rodríguez.

Horas antes del procedimiento, la exconductora había solicitado a su comunidad de seguidores una cadena de oración para acompañar la evolución de Valentina, optando por el silencio mediático para concentrarse exclusivamente en apoyarla.

Melissa Klug vive una pesadilla en Dubai tras un viaje cumpleañero con amigas que pasó por Europa y Maldivas, donde nadó con tiburones. Cancelaron los vuelos, solo permiten residentes; desesperada por volver a Perú con sus hijos, angustiado por la incertidumbre y ver familias varadas.[1][2][3]

“No me he estado comunicando porque he estado en mi momento, se imaginarán... pero bueno, ya está en sala de recuperación” , explicó luego, subrayando que el desgaste emocional fue significativo. “Obviamente no he dormido. Yo hubiera querido estar ahí, que me abran a mí para evitarle esto a mi hija, pero gracias a Dios está todo bien”.

Valentina, a quien su madre describió como una niña “valiente y llena de luz”, ya se encuentra en la unidad de recuperación postoperatoria. El reencuentro entre ambas se produjo minutos antes de las 7:00 a.m. del viernes.

Aunque no se han revelado detalles específicos sobre la naturaleza de la cirugía, relacionada con un problema auditivo congénito, Rodríguez enfatizó la fortaleza de su hija ante este tercer ingreso al quirófano.

VIDEO RECOMENDADO: