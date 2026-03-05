Escuchar
Paul Mescal (i), Robert Downey Jr. (c) y Anne Hathaway, quienes formarán parte del grupo de artistas que presentarán la 98º edición de los Óscar que se celebrará el 15 de marzo, informó este jueves la Academia de Hollywood | Foto: EFE/ Tolga Akmen/ Octavio Guzmán/ Sarah Yenesel/ ARCHIVO
Paul Mescal (i), Robert Downey Jr. (c) y Anne Hathaway, quienes formarán parte del grupo de artistas que presentarán la 98º edición de los Óscar que se celebrará el 15 de marzo, informó este jueves la Academia de Hollywood | Foto: EFE/ Tolga Akmen/ Octavio Guzmán/ Sarah Yenesel/ ARCHIVO
Por Agencia EFE

Robert Downey Jr., Anne Hathaway y Paul Mescal formarán parte del grupo de artistas que presentarán la 98º edición de los Óscar que se celebrará el 15 de marzo, informó este jueves la Academia de Hollywood.

