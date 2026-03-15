“Las guerreras K-Pop” (K-Pop: Demon Hunters) se alzó esta noche con el Oscar a Mejor Película Animada en la 98.°edición de los Premios de la Academia.
“Las guerreras K-Pop” (K-Pop: Demon Hunters) se alzó esta noche con el Oscar a Mejor Película Animada en la 98.°edición de los Premios de la Academia.
Esta cinta, dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, logró imponerse a títulos como “Zootrópolis 2” (Walt Disney Pictures), “Elio” (Pixar), “Arco” (Neon) y la producción francesa “Little Amélie” (GKids).
Estrenada originalmente en junio de 2025, la película se convirtió rápidamente en un hito histórico para Netflix, alcanzando más de 500 millones de reproducciones y posicionándose como la producción propia más vista en la historia de la plataforma.
Con este Oscar y ante la expectativa generada, Netflix ya ha confirmado oficialmente una secuela, buscando expandir el universo de HUNTR/X y su enfrentamiento contra la boy band los Saja Boys.