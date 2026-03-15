“Las guerreras K-Pop” (K-Pop: Demon Hunters) se alzó esta noche con el Oscar a Mejor Película Animada en la 98.°edición de los Premios de la Academia.

Esta cinta, dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, logró imponerse a títulos como “Zootrópolis 2” (Walt Disney Pictures), “Elio” (Pixar), “Arco” (Neon) y la producción francesa “Little Amélie” (GKids).

Estrenada originalmente en junio de 2025, la película se convirtió rápidamente en un hito histórico para Netflix, alcanzando más de 500 millones de reproducciones y posicionándose como la producción propia más vista en la historia de la plataforma.

Con este Oscar y ante la expectativa generada, Netflix ya ha confirmado oficialmente una secuela, buscando expandir el universo de HUNTR/X y su enfrentamiento contra la boy band los Saja Boys.

Chris Appelhans (EE. UU.), Maggie Kang (Corea del Sur-Canadá) y la productora Michelle Wong en el escenario tras recibir el Oscar a Mejor Película Animada por "Las guerreras K-Pop" en la 98.ª edición de los Premios de la Academia. Hollywood, 15 de marzo de 2026. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON