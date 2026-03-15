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"Las guerreras del K-pop" está disponible en Netflix.
"Las guerreras del K-pop" está disponible en Netflix.
Por Redacción EC

“Las guerreras K-Pop” (K-Pop: Demon Hunters) se alzó esta noche con el Oscar a Mejor Película Animada en la 98.°edición de los Premios de la Academia.

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