Durante el monólogo de apertura de la 98.° edición de los Premios Oscar, el presentador Conan O’Brien, fiel a su estilo, ironizó sobre la falta de nominaciones para el Reino Unido con el reciente arresto de Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés, por sus vínculos con el caso de Jeffrey Epstein.

O’Brien inició su intervención señalando un dato estadístico sobre la actual selección de la Academia. “Es la primera vez desde 2012 que no hay actores británicos nominados a Mejor Actor o Mejor Actriz”, afirmó el comediante ante la audiencia del Dolby Theatre.

“It's the first time since 2012 that there are no British actors nominated for Best Actor or Best Actress. A British spokesperson said, 'Yeah, well, at least we arrest our pedophiles.'"



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¿Qué dijo Conan O’Brien sobre la realeza británica?

Inmediatamente después, lanzó una sátira dirigida a la situación legal que enfrenta el hijo de la fallecida Isabel II. “Sí, el portavoz británico dijo: ‘Bueno, al menos arrestamos a nuestros pedófilos. Eso es algo positivo’”, agregó.

La referencia alude directamente a la detención de Mountbatten-Windsor el pasado mes de febrero, tras una investigación por sospecha de mala conducta en funciones públicas.

Y es que, el exmiembro de la familia real perdió formalmente sus títulos y el tratamiento de “Su Alteza Real” en octubre de 2025, tras una decisión del Rey Carlos III, quien en su momento sostuvo que “la ley debe seguir su curso”.

El comediante y presentador estadounidense Conan O'Brien habla en el escenario durante la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Conan O’Brien y su mensaje de optimismo en los Oscar 2026

A pesar de los momentos de sarcasmo, donde también mencionó las tensiones políticas en Estados Unidos y la influencia de la inteligencia artificial en la industria, O’Brien dedicó un espacio a la reflexión sobre el contexto global.

“Todos los que nos ven ahora mismo, en todo el mundo, son muy conscientes de que estamos viviendo tiempos muy caóticos y aterradores. Es en momentos como estos cuando creo que los Oscar tienen una resonancia especial”, señaló el presentador.

El entonces príncipe Andrés vestido con el uniforme de honor militar en 2015.

El discurso de apertura cerró con un llamado a la colaboración internacional, destacando que la gala cuenta con representación de 31 países.

“Esta noche rendimos homenaje no solo al cine, sino también a los ideales del arte global, la colaboración, la paciencia, la resiliencia y esa cualidad tan rara hoy en día: el optimismo”, concluyó O’Brien antes de dar paso a la entrega de las estatuillas.