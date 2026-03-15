Resumen

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El discurso de apertura cerró con un llamado a la colaboración internacional, destacando que la gala cuenta con representación de 31 países | Foto: AFP / Composición EC
El discurso de apertura cerró con un llamado a la colaboración internacional, destacando que la gala cuenta con representación de 31 países | Foto: AFP / Composición EC
Por Redacción EC

Durante el monólogo de apertura de la 98.° edición de los Premios Oscar, el presentador Conan O’Brien, fiel a su estilo, ironizó sobre la falta de nominaciones para el Reino Unido con el reciente arresto de Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés, por sus vínculos con el caso de Jeffrey Epstein.

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