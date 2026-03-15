Esta noche, durante la 98.° edición de los Premios Oscar, Sean Penn se llevó el galardón a Mejor Actor de Reparto por su interpretación del coronel Steven J. Lockjaw en “Una batalla tras otra”, de Paul Thomas Anderson.

Con este triunfo, Penn consolida su estatus de leyenda al obtener su tercera estatuilla dorada, igualando el récord de figuras como Daniel Day-Lewis, Meryl Streep, Ingrid Bergman y Walter Brennan.

Sean Penn obtuvo su nominación gracias a su destacada interpretación en la película "Una batalla tras otra". (Foto: HBO)

El premio, anunciado por Kieran Culkin, ganador del mismo galardón el año anterior, fue otorgado a Penn, quien ya tenía dos Oscars por "Mystic River" (2004) y "Milk" (2009), superando a Benicio del Toro, Jacob Elordi, Stellan Skarsgård y Delroy Lindo.

A pesar del reconocimiento de la Academia, Penn no asistió al Teatro Dolby para recibir el trofeo, reafirmando su distanciamiento de los eventos de la industria, pues también evitó realizar una campaña promocional previa.

En la película dirigida por Paul Thomas Anderson, basada en la novela Vineland de Thomas Pynchon, Penn interpreta a un antagonista autoritario. Junto a Benicio del Toro, quien encarna a ‘Sergio St. Carlos’, Penn da vida al ‘Coronel Steven J. Lockjaw’.

Esta imagen publicada por Warner Bros. Pictures muestra a Leonardo DiCaprio en una escena de "Una batalla tras otra". (Warner Bros. Pictures via AP)

Su actuación lo hizo favorito en la categoría. Asimismo, la crítica especializada ha destacado que sus 30 minutos en pantalla son suficientes para dominar un filme de 161 minutos de duración.

“Una batalla tras otra”, que llegó a la gala con 13 nominaciones, reafirma con este premio su dominio en la temporada, destacando también el trabajo de su elenco principal conformado por Leonardo DiCaprio y Teyana Taylor.

Sean Penn aparece en una foto en el escenario tras ganar el Oscar a Mejor Actor de Reparto por "One Battle After Another". La imagen fue tomada en el Dolby Theatre de Hollywood el 15 de marzo de 2026. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Cabe precisar que, en el apartado a Mejor actor de reparto estuvieron nominados también Benicio del Toro por “Una batalla tras otra”, Jacob Elordi por “Frankenstein”, Delroy Lindo por “Pecadores” y Stellan Skarsgård por “Valor sentimental”.