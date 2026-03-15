Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El cineasta y actor estadounidense Sean Penn en una clase magistral durante la 17.° edición del Festival de Cine Lumière en Lyon, en el centro-este de Francia, el 13 de octubre de 2025 | JEFF PACHOUD / AFP
El cineasta y actor estadounidense Sean Penn en una clase magistral durante la 17.° edición del Festival de Cine Lumière en Lyon, en el centro-este de Francia, el 13 de octubre de 2025 | JEFF PACHOUD / AFP
/ JEFF PACHOUD
Por Redacción EC

Esta noche, durante la 98.° edición de los Premios Oscar, Sean Penn se llevó el galardón a Mejor Actor de Reparto por su interpretación del coronel Steven J. Lockjaw en “Una batalla tras otra”, de Paul Thomas Anderson.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.