Desde hace décadas el actor de Hollywood promedio es más cuidadoso al declarar. Incluso se indica al periodista, en la promoción de una serie o película, no preguntar ciertas cosas; que se enfoque solo en el trabajo, nada de la vida personal. Pero incluso en este mundo donde las sorpresas no son bienvenidas, hay situaciones impredecibles. Ejemplo: Timothée Chalamet (30), quien ha movilizado a las redes sociales en su contra. De la aclamación a las críticas, está en el momento más complicado de su carrera justo ahora que compite por el Óscar.

La polémica nació de la presentación de Chalamet en la Universidad de Texas el 21 de febrero último, donde habló con su colega Matthew McConaughey, docente en dicho claustro. Ambos se conocen desde que filmaron “Interstellar” (2014). Organizada por CNN y Variety, la conversación se transmitió en vivo y pasó relativamente desapercibida por casi tres semanas hasta que se viralizó en redes sociales un extracto del evento, donde el nominado a Mejor actor por “Marty Supremo” opinó sobre dos artes en las que nunca ha participado, el ballet y la ópera.

“No quiero trabajar en ballet u ópera, donde las cosas son como ‘¡oye!, mantengamos esto vivo, aunque ya a nadie le interesa”, dijo el actor, quien se disculpó de inmediato solo para volver a atacar. “Acabo de perder 14 centavos de audiencia”, dijo; una predicción conservadora, considerando cómo se han movido las críticas el último fin de semana. Además de los usuarios en general, diversas organizaciones dedicadas a las artes mencionadas se han manifestado en contra de Chalamet.

“El ballet y la ópera nunca han existido de forma aislada; han informado, inspirado y elevado continuamente otras formas de arte. Su influencia se percibe en el teatro, el cine, la música contemporánea, la moda y más”, indicó el Royal Ballet and Opera, institución líder en el Reino Unido. Por su parte, la MET Opera de Nueva York publicó un video donde se muestra el trabajo de las múltiples disciplinas que confluyen para desarrollar una función, esto acompañado de un texto que dice “esto es para ti, [Chalamet]”.

Perú no se quedó atrás. “Detrás de cada presentación de ballet hay horas de disciplina, constancia y amor por el arte. Cada salto, cada giro y cada movimiento es el resultado de un trabajo silencioso que cobra vida sobre el escenario. Pero el ballet no solo se ve… se siente”, publicó el Ballet Municipal de Lima en redes sociales, junto al video del actor”, añadió.

Este movimiento en la opinión pública trae a la mente lo ocurrido con la actriz Sydney Sweeney en 2025, criticada por participar en una campaña de la marca de ropa American Eagle que, en un juego de palabras, dio a entender que la intérprete de Cassie en “Euphoria” tenía buenos genes, algo interpretado como un asunto de superioridad racial. No hay forma de saber si ella ya se recuperó del golpe.

De cara al Óscar

Ante estas declaraciones, queda la pregunta de si afectarán las posibilidades del actor en llevarse el Óscar a Mejor actor en la ceremonia del domingo 15 de marzo. Posiblemente, no. El asunto alcanzó notoriedad desde el jueves 5 de marzo por la noche, último día en que los miembros de la Academia podían votar por sus favoritos.

Así, Chalamet no está en la misma situación que la nominada española al Óscar 2025 de Mejor actriz, Karla Sofía Gascón (“Emilia Pérez”), quien fue criticada por sus mensajes de odio en la red social X, polémica que estalló días antes de cerrar las votaciones. Por aquel entonces incluso circuló la posibilidad de quitarle la nominación.

Si Timotée Chalamet no gana la estatuilla, el inicio de esta campaña en su contra no sería la responsable. De hecho, la discusión de que el actor de “Marty Supremo” perdería la estatuilla arrancó cuando su colega Michael B. Jordan ganó el Premio del Sindicato de Actores por su protagónico en “Pecadores”, cuatro días antes de la polémica. Ese galardón prácticamente indica quién triunfará en el Premio de la Academia.

Chalamet todavía no se ha pronunciado sobre las palabras que lo han convertido en enemigo de dos artes que anteceden al cine por varios siglos.