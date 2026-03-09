Por Alfonso Rivadeneyra García

Desde hace décadas el actor de Hollywood promedio es más cuidadoso al declarar. Incluso se indica al periodista, en la promoción de una serie o película, no preguntar ciertas cosas; que se enfoque solo en el trabajo, nada de la vida personal. Pero incluso en este mundo donde las sorpresas no son bienvenidas, hay situaciones impredecibles. Ejemplo: Timothée Chalamet (30), quien ha movilizado a las redes sociales en su contra. De la aclamación a las críticas, está en el momento más complicado de su carrera justo ahora que compite por el Óscar.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.