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A pesar del éxito en ventas, la gestión del actual director de la Ópera enfrenta cuestionamientos por el uso de precios dinámicos, un sistema que ajusta el valor de las entradas según la demanda | Foto: EFE / Composición EC
A pesar del éxito en ventas, la gestión del actual director de la Ópera enfrenta cuestionamientos por el uso de precios dinámicos, un sistema que ajusta el valor de las entradas según la demanda | Foto: EFE / Composición EC
Por Redacción EC

El director de la Royal Ballet and Opera (RBO) de Inglaterra, Álex Beard, sorprendió este martes al agradecer públicamente al actor Timothée Chalamet por sus recientes críticas hacia el género lírico y la danza clásica.

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