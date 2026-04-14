El director de la Royal Ballet and Opera (RBO) de Inglaterra, Álex Beard, sorprendió este martes al agradecer públicamente al actor Timothée Chalamet por sus recientes críticas hacia el género lírico y la danza clásica.

Según Beard, las declaraciones del protagonista de "Marty Supreme", quien afirmó que la ópera y el ballet no le importaban “a nadie”, se tradujeron en un éxito comercial sin precedentes para la institución londinense.

Tras los comentarios del actor, la institución optó por una campaña en redes sociales, el pasado 6 de marzo, publicando un vídeo que utilizaba el audio de Chalamet para contrastarlo con imágenes de sus producciones actuales.

“Me pareció importante no darle una respuesta pretenciosa a Chalamet. Simplemente le dijimos: ‘Mira lo que estamos haciendo, amigo’. ¿Y sabes qué? Nuestra publicación tuvo dos millones y medio de interacciones y la venta de entradas se disparó de inmediato. Así que, ¡gracias, Timmy!”, declaró Beard en una entrevista con The Times .

La respuesta, que invitaba formalmente al actor a reconsiderar su postura, no solo alcanzó medio millón de compartidos en Instagram, sino que conectó con jóvenes de entre 20 y 30 años.

It’s impressive how fast Timothée Chalamet went from Hollywood’s most exciting young actor to one of its most arrogant and unlikable figures.pic.twitter.com/GBL7o2frgb — Films to Films (@filmstofilms_) March 6, 2026

Cabe precisar que, actualmente, el programa Young RBO fomenta este acceso con boletos reducidos a 30 libras (S/ 137.95 aproximadamente) para menores de 25 años.

A pesar del éxito en ventas, la gestión de Beard enfrenta cuestionamientos por el uso de precios dinámicos, un sistema que ajusta el valor de las entradas según la demanda y que ha elevado algunos asientos hasta las 425 libras.

“No cambiamos los precios durante el periodo de reserva prioritaria ni en las categorías más bajas. Además, tenemos un límite en el precio máximo que pueden alcanzar las entradas de mayor categoría”, defendió el directivo.

*Con información de EFE

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