La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció cambios en la ceremonia de los Premios Oscar 2026 con el fin de reducir la duración de la gala. Esta vez, la organización tomará algunas medidas que modificarán el formato del evento que premia a lo mejor del cine mundial.

Los Premios Oscar 2026 se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde se entregará las estatuillas doradas a las mejores producciones cinematográficas estrenadas durante el 2025. Sin embargo, más allá de los premios, la Academia busca agilizar la retransmisión televisiva, que en muchas ediciones ha superado las cuatro horas de duración.

Para lograrlo, la Academia decidió eliminar casi todas las actuaciones musicales en directo de las canciones nominadas a Mejor canción original. La medida pretende recortar minutos en la transmisión y hacer el espectáculo más dinámico.

Inicialmente, la organización planeaba eliminar todas las presentaciones musicales de esta categoría. No obstante, tras la presión del público, la Academia rectificó parcialmente su decisión y permitirá algunas actuaciones en vivo durante la ceremonia.

Entre las pocas interpretaciones confirmadas se encuentran la de EJAE, Audrey Nuna y REI AMI con la canción “Golden”, perteneciente a la película “Las guerreras K-pop” de Netflix, así como la actuación de Miles Caton con el tema “I Lied to You”, incluido en la película “Sinners”.

Premios Oscar se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles(Foto: AFP)

Por otro lado, otros artistas y compositores que estaban vinculados a canciones nominadas no participarán en la gala. No estará la cantante Kesha con el tema “Dear Me”, escrito por Diane Warren, además de otros intérpretes relacionados con las cintas que compiten por el Oscar.

A pesar de la polémica que ha generado la decisión, la Academia espera que el cambio permita acortar la ceremonia aproximadamente 15 minutos sin afectar la esencia del evento.