Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Foto de archivo de los Premios Oscar. (Foto: EFE/EPA/ALLISON DINNER)
Foto de archivo de los Premios Oscar. (Foto: EFE/EPA/ALLISON DINNER)
Por Redacción EC

A lo largo de casi un siglo de historia de los Premios Oscar, son pocos los actores que han asumido el doble reto de protagonizar y dirigir una película y, además, alcanzar una nominación por su actuación. Más excepcional aún es ganar. Solo dos lo han conseguido: Laurence Olivier y Roberto Benigni.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.