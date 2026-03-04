A lo largo de casi un siglo de historia de los Premios Oscar, son pocos los actores que han asumido el doble reto de protagonizar y dirigir una película y, además, alcanzar una nominación por su actuación. Más excepcional aún es ganar. Solo dos lo han conseguido: Laurence Olivier y Roberto Benigni.

El primero obtuvo el premio a mejor actor por “Hamlet”, convirtiéndose en el único intérprete que ha ganado el Óscar bajo su propia dirección en una adaptación shakesperiana.

Laurence Olivier ganó el Óscar por “Hamlet”, convirtiéndose en el primer actor en imponerse bajo su propia dirección. (1948)

Benigni lo hizo décadas después con “La vida es bella”, en una ceremonia que dejó una de las imágenes más recordadas de la historia reciente de la Academia por su efusiva celebración.

El reconocimiento a Roberto Benigni ha traspasado las fronteras de su país, Italia. (Foto: EFE)

La lista de nominados en esta condición apenas supera la veintena de nombres. Entre ellos figuran leyendas como Charlie Chaplin por “El gran dictador”, Orson Welles por “Ciudadano Kane”, Woody Allen por “Annie Hall”, Clint Eastwood por “Sin perdón” y “Million Dollar Baby”, y Warren Beatty por “El cielo puede esperar” y “Rojos”.

En tiempos más recientes, Bradley Cooper fue nominado por “Ha nacido una estrella” y volvió a lograrlo por “Maestro”, consolidando su nombre en un selecto grupo que solo es superado en cantidad de menciones por Olivier, quien apareció tres veces en los registros.

Otros intérpretes que han figurado en esta categoría incluyen a Kenneth Branagh, Kevin Costner, Denzel Washington y Roberto Benigni, entre otros. Sin embargo, la historia demuestra que la Academia rara vez premia este doble desafío creativo.

Fecha, horario y cómo ver la gala en Perú

La 98.ª edición de los Premios Oscar se realizará este domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con la conducción del comediante Conan O’Brien por segundo año consecutivo.

En Perú, la programación será la siguiente:

Alfombra Roja: 4:00 p. m.

4:00 p. m. Alfombra Roja Oficial: 6:30 p. m.

6:30 p. m. Ceremonia Principal: 7:00 p. m.

La transmisión estará disponible por televisión por cable a través de TNT (doblaje al español) y TNT Series (idioma original), y vía streaming en la plataforma Max. Además, las redes oficiales de la Academia compartirán momentos destacados y el anuncio de ganadores en tiempo real.

La ceremonia se extendería hasta aproximadamente las 11:00 p. m., en una edición que volverá a poner a prueba si algún actor-director logra romper la tendencia y sumar su nombre al reducido grupo de ganadores.

