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Emma Thompson trabaja en una versión feminista de “La Ilíada” de Homero. (Foto: AFP)
Emma Thompson trabaja en una versión feminista de “La Ilíada” de Homero. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

La aclamada actriz británica Emma Thompson trabaja actualmente en la adaptación desde una perspectiva feminista del clásico griego “La Ilíada” de Homero para la gran pantalla, según reveló en el Hay Festival que se celebra en Gales.

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