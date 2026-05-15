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El debut como director del actor adapta una novela publicada por Travolta en 1997 y refleja su pasión por la aviación | Foto: EFE
El debut como director del actor adapta una novela publicada por Travolta en 1997 y refleja su pasión por la aviación | Foto: EFE
Por Agencia EFE

El Festival de Cannes entregó este viernes, por sorpresa, una Palma de Oro de honor a John Travolta, quien afirmó, muy emocionado, que para él este premio es “más que un Óscar”.

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