John Travolta ha afrontado situaciones muy complicadas a lo largo de su vida. Una de ellas, definitivamente, fue el tener que aceptar la muerte de su esposa Kelly Preston el 12 de julio del 2020, después de que ella viviera con cáncer de mama durante dos años. Él la extraña bastante. Es por eso que en el día de su cumpleaños se animó a compartir una canción romántica que grabó para el amor de su vida.

La recordada actriz, de no haber sido por su fallecimiento, habría llegado a los 62 años el lunes 13 de octubre. Eso lo sabe muy bien la estrella de ‘Grease’, que debido a la fecha especial, hizo una publicación sumamente emotiva en su cuenta de Instagram (@johntravolta).

John Travolta es un actor, cantante, músico, bailarín, productor de cine, productor discográfico de cine, televisión y teatro, además de piloto estadounidense. (Foto: Robyn BECK / AFP) / ROBYN BECK

Para ser más exactos, John Travolta publicó un reel en el que se puede ver una foto de su difunta esposa, pero al mismo tiempo es posible escuchar una canción romántica que él mismo grabó para ella. “Quiero compartirla con todos ustedes en su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Kelly! Te amamos”, se lee en la descripción del post.

La canción romántica que cantó John Travolta

Con respecto a la canción, pues el video de la misma empieza con: “I’m gonna love you, like nobody’s loved you, come rain or come shine. High as a mountain, and deep as a river, come rain or come shine. I guess when you met me, it was just, just one of those things, but don’t you ever bet me, ‘cause I’m gonna be true if you let me”.

“You’re gonna love me, like nobody’s loved me, come rain or come shine. Happy together, unhappy together, now won’t that be fine. Days may be cloudy or sunny, we’re in or we’re out of the money, but I’m with you always, I’m with you rain or shine”, cantó después John Travolta para finalizar el clip.

La traducción del tema

No te preocupes que a continuación podrás leer la traducción del tema: “Te amaré como nadie te ha amado, llueva o truene. Alto como una montaña y profundo como un río, llueva o truene. Supongo que cuando me conociste, fue solo una de esas cosas, pero no apuestes conmigo, porque seré sincero si me dejas. Me amarás como nadie me ha amado, llueva o truene. Felices juntos, infelices juntos, ¿no será genial? Los días pueden ser nublados o soleados, tenemos o no dinero, pero yo estoy contigo siempre, estoy contigo, llueva o truene”.

John Travolta y Kelly Preston durante una sesión fotográfica para la película ‘Gotti’ en la 71° edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, en el sur de Francia, el 15 de mayo de 2018. (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP) / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

¿Cuántos hijos tuvieron John Travolta y Kelly Preston?

Cabe mencionar que John Travolta y Kelly Preston, quienes se casaron el 5 de septiembre de 1991, tuvieron 3 hijos juntos: Jett, Ella Bleu y Benjamin. Desafortunadamente, Jett falleció el 2 de enero del 2009. Él sufrió una convulsión y se golpeó la cabeza contra una bañera. Eso, sin duda, fue otro difícil episodio para la familia Travolta.

