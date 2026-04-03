La estrella estadounidense John Travolta presentará en el Festival de Cannes 2026 su primera película “Propeller One-Way Night Coach”, un proyecto personal inspirado en la aviación y protagonizado por su propia hija.

El actor de 72 años se puso por primera vez detrás de la cámara para filmar la historia de “Propeller One-Way Night Coach”, cuya historia relata la vida de un niño de 8 años que toma un avión, por primera vez, para seguir a su madre, actriz, de camino a Hollywood, una adaptación de un libro que el propio intérprete publicó en 1997.

En el trayecto el niño conocerá a sorprendentes viajeros y vivirá una serie de aventuras bajo la mirada de las azafatas de vuelo, una de las cuales está encarnada por Ella Bleu Travolta, la hija del reconocido actor.

John Travolta presentará en el festival su primera película como director. (Foto: Instagram / Festival de Cannes)

El actor John Travolta, reconocido por interpretar a ‘Vincent Vega’ en “Pulp Fiction” (Palma de Oro en 1994), creció en las cercanías del Aeropuerto La Guardia, en Nueva York. Además de su carrera actoral, es un piloto profesional experimentado y obtuvo su primera licencia de vuelo a los 22 años, según informó el Festival de Cannes, cuya edición de este año se celebrará del 12 al 23 de mayo.

Asimismo, la producción será exhibida en la sección Cannes Première, un espacio reservado para obras destacadas de cineastas consagrados.

En 1997, John Travolta publicó el libro “Propeller One Way Night Coach”, una historia escrita para su hijo mayor, Jett Travolta, quien padecía crisis epilépticas desde la infancia y falleció en 2009. Asimismo, se anunció que la película estará disponible directamente en Apple TV a partir del 29 de mayo.

El actor ha participado en varias ediciones del Festival de Cannes, incluyendo tres ocasiones en la sección oficial en competencia con “Pulp Fiction”, “Atrapada entre dos hombres” (1997) y “Primary Colors” (1998).

Travolta alcanzó la fama internacional a finales de la década de 1970 gracias a su interpretación de ‘Tony Manero’ en “Fiebre de sábado por la noche”, papel que impulsó su carrera. Al año siguiente, protagonizó el musical “Grease”, consolidándose como uno de los actores más populares de su generación.

Durante la década de 1990, varias de sus películas reforzaron su estatus como figura destacada de la cultura popular, entre ellas “Pulp Fiction” y “El nombre del juego”, por la que obtuvo un Globo de Oro, así como “Contracara”, donde compartió el rol protagónico con Nicolas Cage.