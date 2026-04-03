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John Travolta presentará en el Festival de Cannes 2026 su primera película “Propeller One-Way Night Coach”. (Foto: Valerie Macon / AFP
John Travolta presentará en el Festival de Cannes 2026 su primera película “Propeller One-Way Night Coach”. (Foto: Valerie Macon / AFP
Por Redacción EC

La estrella estadounidense John Travolta presentará en el Festival de Cannes 2026 su primera película “Propeller One-Way Night Coach”, un proyecto personal inspirado en la aviación y protagonizado por su propia hija.

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