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Arnold Schwarzenegger recibe un doctorado honoris causa en Irlanda del Norte. (Foto: Paul Faith / AFP)
Arnold Schwarzenegger recibe un doctorado honoris causa en Irlanda del Norte. (Foto: Paul Faith / AFP)
Por Agencia EFE

El actor estadounidense Arnold Schwarzenegger ha sido reconocido como doctor honoris causa por la Universidad del Ulster (Irlanda del Norte) por su contribución al servicio público, la defensa del medio ambiente y las artes.

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