Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ian McKellen confirma el regreso de ‘Gandalf’ y ‘Frodo’ para “El señor de los anillos: La caza de Gollum”. (Foto: New Line Cinema)
Ian McKellen confirma el regreso de ‘Gandalf’ y ‘Frodo’ para “El señor de los anillos: La caza de Gollum”. (Foto: New Line Cinema)
Por Agencia EFE

El cineasta neozelandés Peter Jackson anunció el desarrollo de una nueva cinta de la saga “The Lord of the Rings” (‘El señor de los anillos’) en la que el guion estará a cargo del presentador estadounidense Stephen Colbert y de uno de los hijos de este, Peter McGee.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.