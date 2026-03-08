Escuchar
Fotografía de archivo del director Peter Jackson. EFE/EPA/NEIL HALL
Por Agencia EFE

El cineasta neozelandés Peter Jackson, conocido por la trilogía de ‘The Lord of the Rings’ (‘El señor de los anillos’), recibirá la Palma de Oro honorífica de la 79 edición del Festival de Cannes, que se celebrará del 12 al 23 de mayo, indicaron este jueves los organizadores.

