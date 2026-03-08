El cineasta neozelandés Peter Jackson, conocido por la trilogía de ‘The Lord of the Rings’ (‘El señor de los anillos’), recibirá la Palma de Oro honorífica de la 79 edición del Festival de Cannes, que se celebrará del 12 al 23 de mayo, indicaron este jueves los organizadores.

“Será uno de los mayores momentos de mi carrera. Cannes ha desempeñado un papel decisivo en mi carrera de cineasta”, aseguró el director, que recordó que ya acudió a la cita con la ciudad de la Costa Azul francesa con su primer film, ‘Bad taste’ (‘Mal gusto’) en 1988.

Jackson sucederá en la Palma de Oro honorífica a nombres como Agnès Varda, Marco Bellocchio, Jodie Foster, Meryl Streep o Robert de Niro, que lo recibió el año pasado.

El delegado general del Festival, Thierry Frémaux, confirmó que Jackson “ha marcado un antes y un después” del cine, con “la desmesura como marca de fábrica y su arte total de la diversión particularmente ambicioso”.

Peter Jackson recibirá la Palma de Oro en la próxima edición del Festival de Cannes. (Foto: EFE)

El Festival destacó los “virajes decisivos” que ha ido dando a su carrera como realizador, productor y guionista Jackson, quien con su trilogía de ‘El señor de los anillos’, iniciada en 2001, “revolucionó en la gran pantalla la manera de fabricar imágenes, crear universos y contar historias”.

Fue en Cannes donde se pudieron ver por vez primera las audaces imágenes que acabaron por convertirse en un éxito internacional, con 17 Premios Oscar en sus vitrinas, once de ellos para la última entrega, que igualó a leyendas como “Ben Hur” y “Titanic”, y 3.000 millones de dólares en ingresos, la octava saga más rentable de la historia.

Una marca de fábrica que le permitió colaborar también en otras obras como “Avatar”, de James Cameron, en una manera de trabajar “que navega entre un algoritmo y trucos de toda la vida, como juegos de posición, decorados naturales y objetivos de cámaras sin manipulación digital”.

Tras el éxito de esa zaga, en 2005 firmó el ‘remake’ de King Kong, antes de regresar al universo de Tolkien con la trilogía “The Hobbit” entre 2012 y 2014.

En los últimos años se ha lanzado en proyectos documentales singulares pero igualmente colosales, como “Pour les soldats tombés” (2018), sobre la Primera Guerra Mundial, o la miniserie “The Beatles: Get back” (2021).