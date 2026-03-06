La actriz Anne Hathaway fue anunciada como presentadora de los Premios Oscar 2026 y regresa a gala para unirse al equipo de anfitriones luego de estar más de una década alejada del escenario de los premios de la Academia. Como se recuerda, la última vez que formó parte de la conducción fue en el 2011.

Anne Hathaway fue presentadora en la edición número 83 de los Premios Oscar, donde la actriz compartió la conducción con el actor James Franco, convirtiéndose en una las conductoras más jóvenes en asumir el reto. A pesar de la criticas, Anne logró consolidad su presencia dentro de Hollywood.

Quince años después, la intérprete regresará a los Premios Oscar, pero esta vez para entregar una estatuilla en la edición número 98 de los premios. La Academia confirmó que será parte del grupo de celebridades que participarán como presentadores durante la ceremonia.

Cabe resaltar que la presencia de Anne Hathaway en los Oscar 2026 genera gran expectativa por su próximo regreso al cine con “El diablo viste de Prada”, donde volverá a interpretar a ‘Andrea Sachs’.

La lista de figuras invitadas para presentar las categorías de los Premios Oscar incluye a grandes artistas del cine internacional como Robert Downey Jr., Paul Mescal y Gwyneth Paltrow, quienes también subirán al escenario para entregar algunas de las estatuillas.

También estarán Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison y Zoe Saldaña, Javier Bardem, Chris Evans, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Maya Rudolph y Chase Infiniti.

Anne Hathaway será parte de la lista de presentadores en los Premios Oscar 2026. (Foto: AFP)

Esta nueva edición de los Premios Oscar, que se celebrará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, volverá a estar conducida por Conan O’Brien por segundo año consecutivo.