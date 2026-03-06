Resumen

Anne Hathaway fue anunciada como presentadora de los Premios Oscar 2026. (Foto: Angela Weiss /AFP)
Por Redacción EC

La actriz Anne Hathaway fue anunciada como presentadora de los Premios Oscar 2026 y regresa a gala para unirse al equipo de anfitriones luego de estar más de una década alejada del escenario de los premios de la Academia. Como se recuerda, la última vez que formó parte de la conducción fue en el 2011.

