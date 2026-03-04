La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos ha marcado un hito en la historia de los Premios Óscar al incorporar, por primera vez en su larga trayectoria, una nueva categoría competitiva que reconoce el trabajo de los directores de casting: el Oscar a la Mejor Dirección de Casting.

Esta decisión, oficializada en 2024 y que debutará en la 98 edición del galardón el 15 de marzo de 2026, pone en primer plano una labor esencial y hasta ahora invisibilizada dentro de la industria cinematográfica.

Hasta ahora, el rol de los directores de casting había sido valorado de manera indirecta, pero nunca antes este oficio contó con su propio galardón competitivo dentro de la ceremonia más importante del cine. La creación de esta categoría es un reconocimiento a la creatividad y la influencia decisiva que tiene la selección de elenco en la construcción de historias memorables.

La nueva estatuilla representa el primer premio añadido a los Óscar desde 2001, cuando se estableció el galardón a la Mejor Película Animada. Esta ampliación responde a años de demandas por parte de profesionales del rubro, que veían omitida una función clave en la creación cinematográfica pese a su impacto directo en el resultado artístico de una producción.

La categoría ha generado expectativas dentro del gremio: cinco directores de casting han sido nominados para inaugurar este reconocimiento. Entre ellos están:

Nina Gold por Hamnet

Jennifer Venditti por Marty Supremo

Cassandra Kulukundis por Una batalla tras otra

Gabriel Domingues por El Agente Secreto

Francine Maisler por Pecadores

Para la Academia, esta nueva categoría busca destacar la colaboración entre los directores de casting, los realizadores y los productores en la selección de intérpretes, una labor que va más allá de lo administrativo para convertirse en una pieza creativa fundamental que influye en la química y credibilidad de los personajes en la pantalla.

Con la integración de este premio, los Óscar reflejan una industria cinematográfica que reconoce con mayor amplitud los oficios artísticos detrás de cada filme, abriendo la posibilidad de que otros segmentos del proceso creativo obtengan en el futuro el mismo nivel de visibilidad y prestigio en una ceremonia que sigue adaptándose a los tiempos actuales.

