Vista del escenario donde se anuncian los nominados a los Premios Óscar, este 22 de enero de 2026, en el Teatro Samuel Goldwyn de Beverly Hills (EE.UU.). (Foto: EFE/Chris Torres)
Por Redacción EC

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos ha marcado un hito en la historia de los Premios Óscar al incorporar, por primera vez en su larga trayectoria, una nueva categoría competitiva que reconoce el trabajo de los directores de casting: el Oscar a la Mejor Dirección de Casting.

