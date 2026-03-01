Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El poeta Eduardo Chirinos falleció en el 2016. (Foto: Karen Zarate/ GEC)
El poeta Eduardo Chirinos falleció en el 2016. (Foto: Karen Zarate/ GEC)
Por José Carlos Yrigoyen

Diez años después de su fallecimiento, Eduardo Chirinos (1960-2016) sigue provocando iniciativas editoriales y convocando a sus fieles lectores. No hace mucho la editorial española Pre-Textos lanzó su poesía completa en dos macizos tomos, y recién hace unos días ha salido de la imprenta “Harmonices mundi”, poemario póstumo que apareció en España hace una década y al que ahora podemos acceder en una bella y rigurosa edición de J.M. Marthans.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

RevisiónCrítica de un servicio, producto u obra creativa.