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Resumen

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"La Odisea" de Christopher Nolan ya está en salas de cine nacionales.
"La Odisea" de Christopher Nolan ya está en salas de cine nacionales.
/ Melinda Sue Gordon/Universal Pictures
Por Juan Carlos Fangacio Arakaki

Lo que se valora a priori es la temeridad y la audacia de asumir la adaptación de una historia enorme, clásica y fundacional como la de Homero. A priori, digo, porque también era inevitable levantar una ceja frente a un anuncio de esa magnitud, en especial en tiempos en que la cantidad de relecturas y reversiones cinematográficas dan la engañosa impresión de que los relatos originales se han agotado por completo. Por suerte, el veredicto para La Odisea” de Christoper Nolan es positivo porque encuentra a un director curtido en el arte narrativo, ducho en las grandes escalas, y atravesando quizá el momento más maduro de su carrera.

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Tipo de trabajo:

RevisiónCrítica de un servicio, producto u obra creativa.