Horóscopo de HOY, miércoles 4 de marzo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un encuentro de talentos resultará productivo y será oportuno para capacitarse. Amor: compartirá los sentimientos que no deja entrever y todo comenzará a mejorar.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: cambios sobre la marcha afectarán los resultados pero el éxito se mantiene. Amor: aunque no lo crea, se avecina romance con esa bella persona que le atrae.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: desaparecen las trabas que impiden iniciar proyectos y la situación florece. Amor: tendrá una actitud de seducir a todo su entorno y logrará una relación estable.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: con tenacidad, remontará una sucesión de malos resultados y vuelve al éxito. Amor: alguien quedará impactado con su alma sensible y un romance se hará realidad.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: los intereses y negocios coincidirán y los beneficios llegarán de modo inesperado. Amor: en la pareja le reprocharán alguna actitud egoísta, pero trabajará la aceptación.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un negocio mostrará señales de estancamiento, pero no lo permitirá. Amor: su mundo sentimental recuperará un equilibrio perdido y la intimidad crecerá.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: las dificultades harán que reúna el coraje para tomar decisiones audaces. Amor: sufrirá un desengaño pero en poco tiempo alguien le resultará irresistible.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: las metas altas resultarán un desafío que logrará sin esfuerzo. Amor: manifestará sentimientos que permanecen ocultos y la verdad unirá a la pareja.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento propicio para decidir sobre aquello que le hará ganar. Amor: momento para salir, divertirse y pensar en la nueva relación que se dará.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un mejor control ayudará a prevenir fraudes y todo mejora. Amor: si expresa los sentimientos, disipará la confusión en la pareja y se reconciliarán.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: le pedirán dinero que reserva para otro destino; hará bien en no ceder. Amor: su pareja necesitará ayuda con gente entrometida y los pondrá en su lugar.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una situación difícil hará que surja su coraje para resolverla con éxito. Amor: los comentarios hirientes así como actitudes de indiferencia, no ayudarán a la pareja.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CARACTERIZADA POR ACUMULAR RENCOR. CUANDO ESTALLA, LOS DEMÁS TIEMBLAN.