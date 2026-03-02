Resumen

Hombres G confirma nuevo concierto en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Hombres G regresa a Perú por partida doble. La banda española confirmó una segunda fecha en el Estadio Nacional de Lima para el 30 de octubre de 2026, esto tras haber agotado las entradas de su primer show de la gira “Los Mejores Años de Nuestra Vida”.

