Hombres G regresa a Perú por partida doble. La banda española confirmó una segunda fecha en el Estadio Nacional de Lima para el 30 de octubre de 2026, esto tras haber agotado las entradas de su primer show de la gira “Los Mejores Años de Nuestra Vida”.

La venta de entradas inicia el viernes 6 de marzo a las 10 a.m. a través de Teleticket, con todos los medios de pago disponibles.

A través de sus redes sociales oficiales, Masterlive anunció la segunda fecha de la Hombres G en Lima, compartiendo la gráfica del nuevo show.

“Hombres G llega a Perú con la última fecha de Los Mejores Años de Nuestra Vida. La legendaria banda de rock en español tendrá una 2da y última fecha gracias a la masiva demanda de sus fans. Esta será tu última oportunidad para formar parte de la gira más increíble de los Hombres G”, se lee en la publicación.

Formados en Madrid en 1982, Hombres G es una de las bandas más emblemáticas del pop rock en español. Integrada por David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javi Molina, la agrupación marcó a toda una generación con éxitos como “Devuélveme a mi chica”, “Te quiero”, “Marta tiene un marcapasos” y “Venezia”.

A lo largo de su carrera han vendido millones de discos y han realizado giras multitudinarias en España, Latinoamérica y Estados Unidos, consolidándose como una de las bandas más queridas del género.

Hombres G llega a Lima

Masterlive anunció que en los próximos días brindará más detalles del concierto a través de sus canales oficiales. Por lo pronto, se sabe que Hombres G ofrecerá dos conciertos en Lima, los días 29 y 30 de octubre de 2026. Las entradas para la primera fecha ya se encuentran agotadas, mientras para la segunda presentación saldrán a la venta el 6 de marzo a las 10 a.m. a través de Teleticket, con todos los medios de pago disponibles.