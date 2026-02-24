Resumen

La banda española Hombres G cantará en Lima el 29 de octubre. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La banda española Hombres G agotó en pocas horas las entradas para el concierto que ofrecerá el próximo 29 de octubre en Lima, según informó la plataforma Teleticket. El espectáculo forma parte de la gira “Los Mejores Años de Nuestra Vida”, con la que el grupo celebra cuatro décadas de trayectoria.