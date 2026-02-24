La banda española Hombres G agotó en pocas horas las entradas para el concierto que ofrecerá el próximo 29 de octubre en Lima, según informó la plataforma Teleticket. El espectáculo forma parte de la gira “Los Mejores Años de Nuestra Vida”, con la que el grupo celebra cuatro décadas de trayectoria.

Con este nuevo ‘sold out’, la agrupación vuelve a registrar una alta convocatoria en el país. En visitas anteriores logró llenar en dos ocasiones el Estadio Nacional, consolidando su presencia en la región.

El tour propone un recorrido por canciones que marcaron su carrera, como “Devuélveme a mi chica”, “Te quiero”, “Sufre mamón”, “Venezia”, “Visite nuestro bar” y “Temblando”, además de temas recientes. La gira también acompaña el lanzamiento de un documental que lleva el mismo nombre.

Formados en los años ochenta, Hombres G mantienen actividad constante tanto en Europa como en América Latina. Su repertorio continúa convocando a distintas generaciones que siguen asistiendo a sus presentaciones en vivo.

“Gracias Lima por tanto amor. Nos vemos muy pronto por Perú para llevarles la música de hoy y de todos los tiempos”, señalaron los integrantes del grupo en un mensaje dirigido a sus seguidores.

Tras su paso por Perú, la banda continuará con presentaciones programadas en otras ciudades de Latinoamérica y Europa como parte de la misma gira.