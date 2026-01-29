Hombres G confirma su regreso a Perú para un esperado concierto en el Estadio Nacional

Hombres G regresa al Perú para ofrecer un esperado concierto el 29 de octubre en el Estadio Nacional de Lima, como parte de su gira de celebración por sus más de cuatro décadas de trayectoria musical. La preventa de entradas será a través de Teleticket los días 4 y 5 de febrero, desde las 10 a.m., con hasta 15 % de descuento con tarjetas Interbank.

La visita de Hombres G forma parte de su gira internacional “Los Mejores Años de Nuestra Vida”, un tour que reafirma la vigencia de la banda y su conexión intacta con el público latinoamericano. El grupo vuelve a uno de los escenarios más importantes del país tras el éxito de sus anteriores presentaciones en Lima.

Este tour acompaña además el estreno del documental homónimo, una producción que repasa la historia, la energía y la evolución del grupo, demostrando que Hombres G atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. La propuesta celebra la amistad, la vida y la música, pilares que han marcado su camino desde sus inicios.

Hombres G anuncia su regreso a Perú con su nueva gira "Los Mejores Años de Nuestra Vida". (Foto: Masterlive)

Con más de 40 años de carrera, millones de discos vendidos y su formación original intacta, David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javi Molina continúan conquistando nuevas generaciones. En cada show, el público corea clásicos como “Devuélveme a mi chica”, “Te quiero”, “Venezia” y “Marta tiene un marcapasos”.

Perú ocupa un lugar especial en la historia reciente de la banda. Durante su última gira por Latinoamérica, Hombres G reunió a más de 200 mil asistentes, y su regreso al Estadio Nacional reafirma el fuerte vínculo emocional que mantiene con el público peruano.

El concierto del próximo 29 de octubre en Lima apunta a ser una celebración cargada de nostalgia y energía. La preventa de entradas se realizará los 4 y 5 de febrero, desde las 10 a.m., con descuentos especiales en Teleticket.