Escuchar
(2 min)
Hombres G anuncia su regreso a Perú con su nueva gira "Los Mejores Años de Nuestra Vida". (Foto: Masterlive)

Hombres G anuncia su regreso a Perú con su nueva gira "Los Mejores Años de Nuestra Vida". (Foto: Masterlive)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Hombres G anuncia su regreso a Perú con su nueva gira "Los Mejores Años de Nuestra Vida". (Foto: Masterlive)
Hombres G anuncia su regreso a Perú con su nueva gira "Los Mejores Años de Nuestra Vida". (Foto: Masterlive)
Por Redacción EC

Hombres G regresa al Perú para ofrecer un esperado concierto el 29 de octubre en el Estadio Nacional de Lima, como parte de su gira de celebración por sus más de cuatro décadas de trayectoria musical. La preventa de entradas será a través de Teleticket los días 4 y 5 de febrero, desde las 10 a.m., con hasta 15 % de descuento con tarjetas Interbank.

TE PUEDE INTERESAR

Harry Styles donará parte de la recaudación de su gira para apoyar salas pequeñas de música
Música

Harry Styles donará parte de la recaudación de su gira para apoyar salas pequeñas de música

Hombres G confirma su regreso a Perú para un esperado concierto en el Estadio Nacional
Música

Hombres G confirma su regreso a Perú para un esperado concierto en el Estadio Nacional

“Mi sueño no es ser una estrella pop, es hacer música para niños”: Flor Bromley, peruana nominada a los Grammy 2026 por “Herstory”
Música

“Mi sueño no es ser una estrella pop, es hacer música para niños”: Flor Bromley, peruana nominada a los Grammy 2026 por “Herstory”

BTS no visitó el Perú en 13 años, pero otros grupos sí: Super Junior, Stray Kids y más artistas que cantaron en Lima
Música

BTS no visitó el Perú en 13 años, pero otros grupos sí: Super Junior, Stray Kids y más artistas que cantaron en Lima