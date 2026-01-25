La Feria Perica llega a la Casa Murciélago en el Centro de Lima con un evento cultural de dos días y entrada libre que reunirá música en vivo, gastronomía, talleres y emprendimientos independientes. En dicho lugar, Los Mortero y Los Motorratones ofrecerán un espectáculo musical.

El evento se llevará a cabo los días sábado 7 y domingo 8 de febrero. Durante ambas jornadas, el público podrá visitar la feria desde las 10 a.m. hasta las 9 p.m. en un espacio pensado para todas las edades.

La música en vivo marcará uno de los ejes centrales del evento. El sábado 7, Los Mortero ofrecerán un show acústico que mezcla rock and roll, cumbia, ska, punk y pachanga, mientras que Los Motorratones sumarán potencia y actitud con un repertorio de tributo punk, reforzando el espíritu diverso de la feria.

Los Mortero vuelven a los escenarios con un show especial en la Feria Perica 2026. (Foto: Instagram)

Además del escenario musical, Feria Perica contará con una variada oferta gastronómica, que incluirá hamburguesas, picarones, helados, cervezas artesanales y coctelería. A ello se suma una zona de emprendimientos con productos como jabones artesanales, macramé y propuestas esotéricas, entre ellas tarot y artículos holísticos.

El componente formativo también será clave en esta edición. El evento ofrecerá exposiciones y talleres interactivos sobre numerología, aromaterapia e incluso inteligencia artificial para niños, fomentando el aprendizaje, la curiosidad y el bienestar en un entorno cultural abierto y familiar.

La Feria Perica, que contará con show musical de Los Mortero y Los Motorratones, se llevará a cabo los días 7 y 8 de febrero en la Casa Murciélago del Centro de Lima. El ingreso es gratuito.