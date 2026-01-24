Juanes estrena “Hagamos que”, cuarto adelanto de su próximo álbum

El artista colombiano Juanes presentó este jueves su nuevo sencillo titulado “Hagamos que”, el cuarto adelanto promocional de su 12.° álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para este 2026.

La canción, definida por el músico como una celebración al amor eterno, llega acompañada de un videoclip filmado en escenarios naturales de Costa Rica.

El estreno se produce en un momento de alta visibilidad para el intérprete, tras ser incluido por la revista Rolling Stone en la lista de los álbumes latinos más esperados del año.

“Ese mechón de pelo en tu cara y tus labios rubí / Son la mayor obra de arte que en la vida yo vi y esa mirada interrogante / Me recuerda que la vida es un instante”, reza parte de la letra del nuevo sencillo.

Hace poco, Juanes recibió nominaciones a Premio Lo Nuestro 2026 en las categorías de ‘Artista Pop Masculino del Año’ y ‘Canción Pop/Rock del Año’.

Con estas nuevas menciones, el artista acumula un total de 48 nominaciones en la historia de estos premios, que se suman a sus 49 candidaturas al Latin Grammy.

Agenda de presentaciones 2026

Tras congregar a más de 350 000 personas en las Fiestas de la Calle San Sebastián en Puerto Rico el pasado fin de semana, el cantautor mantiene una agenda internacional para el primer trimestre del año.

15 de febrero: Carnaval de Barranquilla, Colombia.

Carnaval de Barranquilla, Colombia. 25 de febrero: Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Chile.

Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Chile. 1 de marzo: Movistar Arena, Madrid.

Movistar Arena, Madrid. 14 de marzo: Festival Vive Latino, México.