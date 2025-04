El cantautor colombiano Juanes lanzó este viernes “Una noche contigo”, el primer sencillo de su próximo álbum de estudio, aún sin título confirmado.

El tema marca un nuevo capítulo en la carrera del artista, con un sonido que combina lo moderno y nostálgico, en una balada de corte romántico inspirada en clásicos del soul y la música latinoamericana.

Este nuevo sencillo representa una evolución sonora tras su álbum anterior, "Vida Cotidiana" (2023), reconocido por su tono introspectivo y personal.

Ahora, Juanes retoma el tema del amor desde una perspectiva más luminosa, sin perder la profundidad emocional que lo caracteriza.

Aunque el sencillo fue publicado oficialmente este 25 de abril, Juanes lo presentó por sorpresa hace dos semanas durante su concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, ante más de 10,000 asistentes.

Inspiraciones: de Otis Redding a Juan Gabriel

Según declaraciones del propio artista, la canción nació tras escuchar “These Arms of Mine” (1962) del cantante de soul Otis Redding.

“Yo aún no había nacido, pero Sebastián Krys me puso la grabación y me inspiré de inmediato. El resultado es ‘Una noche contigo’, un sonido completamente nuevo para mí, que se siente como un equilibrio perfecto”, dijo el cantante.

A partir de esa referencia, Juanes trabajó el tema junto al productor Nico Cotton y los compositores Edgar Barrera y Julio Reyes Copello.

“Es algo fresco para mi música, pero a la vez evoca esas vibraciones vintage y románticas que tanto me gustan, algo que siempre he encontrado en José José, Juan Gabriel y The Beatles, y que me ha inspirado profundamente”, explicó.

Estreno anticipado en el Auditorio Nacional

En ese mismo escenario, donde han brillado artistas como Juan Gabriel y José José, el colombiano compartió una emotiva anécdota y reflexionó con el público:

“Me inspiré en esas baladas gigantes de este país… y quiero preguntarles si alguna vez se han enamorado de un desconocido, porque hay amores que, aunque sólo los conozcas un día, duran toda la vida”.

Un video con mensaje y dirección de STILLZ

El videoclip oficial de “Una noche contigo” fue dirigido por STILLZ, cineasta colombo-estadounidense reconocido por su trabajo con Bad Bunny, Rosalía y Omar Apollo, y ganador de un premio León de Cannes.

La producción visual combina elementos de fantasía y realismo, con un enfoque poético que explora los amores fugaces que pueden marcar la vida entera. Los personajes del video también protagonizan la portada del sencillo, diseñada por el propio Juanes.

Fragmento de la letra

“Yo no te andaba buscando / Y sin querer te encontré, / Entre la gente bailando / Me acerqué y no lo pensé…

Sé que somos dos extraños / Pero dime que le voy a hacer / Porque yo estoy aquí / disponible esta noche / O pa’ toda la vida / Si me quieres besar / Un ratico no más / O el resto de tus días…

Lo que voy a decir / estoy enamorado / Una noche contigo / Vale más que mil años /Una noche contigo / Es vivir un Milagro"