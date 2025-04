El pasado sábado 5 de abril, el cantautor colombiano Juanes llegó hasta el Auditorio Nacional de México para cautivar a sus fans con un esperado show, el cual no solo fue aplaudido por sus éxitos musicales, sino también por un merecido homenaje a José José, ícono de la música.

En su presentación sobre el emblemático escenario mexicano, Juanes sorprendió a sus fans al recordar una divertida anécdota con el ‘Príncipe de la canción’, a quien recordó como un artista formidable y una gran persona.

Según contó, encontró a José José en el aeropuerto de Miami cerca de las 6 de la mañana y lo saludó efusivamente, llamándolo “maestro”. “Encantado de conocerte”, le respondió el ‘Príncipe de la canción’.

“Aquí estoy, mi hijo, esto nos pasa por no estudiar”, añadió José José a modo de broma, desatando la risa del intérprete colombiano. La historia fue acompañada entre risas y aplausos del público.

Juanes rinde homenaje a José José en concierto en el Auditorio Nacional. (Foto: Captura de video)

El homenaje no fue solo la historia, ya que Juanes también se animó a interpretar “El triste”, canción que José José popularizó en el mundo. Además, el colombiano también presentó un tema inédito llamado “Una noche contigo”.

“Inspirado en José José y esta música de los 70’s que llegaba de México, me puse a componer por ahí y tengo una canción nueva, nunca la hemos tocado en vivo, no me importa que la graben”, dijo Juanes antes de empezar a cantar.

En el concierto de #Juanes ademas de todos sus éxitos toco una de Soda Stereo y un set completo con Mariachi con canciones de José José, José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel, cerrando con El Rey. pic.twitter.com/DGLrK4nv5P — Jacob Falcon 𝕏 (@FalconX) April 6, 2025

Cabe señalar que el concierto de Juanes en el Auditorio Nacional de México tuvo una duración de casi hora y media, y contó con cerca de 10 mil espectadores. Temas como “Fotografía”, “Es por ti” y “La paga” hicieron suspirar al público mexicano.