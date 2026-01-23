Taylor Swift ingresará al Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos

La estrella del pop Taylor Swift ingresará este año en el Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos y se convertirá en la artista más joven en ser admitida, informó este miércoles la organización.
La estrella del pop Taylor Swift ingresará este año en el Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos y se convertirá en la artista más joven en ser admitida, informó este miércoles la organización.
La organización dio a conocer en un comunicado la lista de compositores que serán reconocidos en una ceremonia en Nueva York el 11 de junio, que incluyen a Alanis Morissette y a dos miembros de KISS, Paul Stanley y Gene Simmons.
“La industria musical se basa en el increíble talento de los compositores que crean canciones inolvidables. Sin su arte, no habría música grabada, experiencias de conciertos ni admiradores comprometidos. Todo se origina en la canción y su creador”, indicó citado Nile Rodgers, presidente del Salón de la Fama de los Compositores, fundado en el 1969.
“Estos compositores han impactado profundamente la vida de miles de millones de oyentes en todo el mundo, y es un privilegio para nosotros honrar sus contribuciones”, destacó el músico, compositor y productor.
Los compositores solo son aptos para ser reconocidos en el Salón de la Fama 20 años después de su primer lanzamiento comercial, que en el caso de Swift fue ‘Tim McGraw’ (2006), y proponen cinco temas de su catálogo para que sean considerados, según medios especializados.