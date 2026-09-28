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Taylor Swift superó  a Beyoncé como la artista más premiada en la historia de los galardones MTV Music Video Awards. (Foto: Kevin Winter / AFP)
Taylor Swift superó  a Beyoncé como la artista más premiada en la historia de los galardones MTV Music Video Awards. (Foto: Kevin Winter / AFP)
Por Agencia EFE

Taylor Swift superó a Beyoncé como la artista más premiada en la historia de los galardones MTV Music Video Awards tras un reinado conjunto en el que ambas acumulaban 30 distinciones.

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