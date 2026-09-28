Swift logró el récord tras recibir el premio inaugural a la mejor dirección artística(MTV VMA Artist Director Honors), que destaca el trabajo directorial que llevan a cabo los cantantes más allá de su carrera musical.
La cantante además arrasó en la categoría más importante de la noche como mejor videoclip por “The Fate of Ophelia”.
Swift, que previamente ganó cuatro premios a mejor directora, dirigió algunos de los videos más representativos de su carrera, entre los que destacan “Karma (feat. Ice Spice)”, la más recientemente “The Fate of Ophelia” y “Opalite”.
Precisamente, durante la ceremonia de los VMAs 2026 estrenó el videoclip de su nuevo sencillo, “Patient Zero”, que protagoniza ella misma junto a los actores Dakota Johnson y Collin Farrell.
Johnson fue la encargada de entregarle el galardón honorífico por su dirección artística, tras lo que Swfit reflexionó sobre los cerca de 60 vídeos musicales que hizo en dos décadas, y de los cuales escribió y dirigió 18.
“La razón principal por la que amo tanto escribir y dirigir vídeos musicales es porque ustedes, los fans, lo hacen muy divertido”, dijo.
Swift partía en los MTV VMAs como la segunda favorita, por detrás de Madonna, con nueve nominaciones, incluyendo dirección, video del año, artista del año y mejor pop.
Video de la presentación de Los Mirlos, agrupación peruana de cumbia amazónica, con un repertorio que incluye temas como La Danza de Los Mirlos, La Fuga del Jaguar, Llanto en la Selva y Las Noches. El contexto destaca el homenaje a la Amazonía, la cultura indígena y la celebración del público.