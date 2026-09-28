Taylor Swift superó a Beyoncé como la artista más premiada en la historia de los galardones MTV Music Video Awards tras un reinado conjunto en el que ambas acumulaban 30 distinciones.

Swift logró el récord tras recibir el premio inaugural a la mejor dirección artística (MTV VMA Artist Director Honors), que destaca el trabajo directorial que llevan a cabo los cantantes más allá de su carrera musical.

La cantante además arrasó en la categoría más importante de la noche como mejor videoclip por “The Fate of Ophelia”.

Taylor Swift hace su aparición en la alfombra roja de los MTV VMAS 2026. / JILL CONNELLY

Swift, que previamente ganó cuatro premios a mejor directora, dirigió algunos de los videos más representativos de su carrera, entre los que destacan “Karma (feat. Ice Spice)”, la más recientemente “The Fate of Ophelia” y “Opalite”.

Precisamente, durante la ceremonia de los VMAs 2026 estrenó el videoclip de su nuevo sencillo, “Patient Zero”, que protagoniza ella misma junto a los actores Dakota Johnson y Collin Farrell.

Johnson fue la encargada de entregarle el galardón honorífico por su dirección artística, tras lo que Swfit reflexionó sobre los cerca de 60 vídeos musicales que hizo en dos décadas, y de los cuales escribió y dirigió 18.

Taylor Swift estrenó el videoclip de "Patient Zero" durante la ceremonia de los MTV Video Music Awards 2026. (Foto: Instagram / @taylorswift)

“La razón principal por la que amo tanto escribir y dirigir vídeos musicales es porque ustedes, los fans, lo hacen muy divertido”, dijo.

Swift partía en los MTV VMAs como la segunda favorita, por detrás de Madonna, con nueve nominaciones, incluyendo dirección, video del año, artista del año y mejor pop.