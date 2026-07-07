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Resumen

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Beyoncé estrenó su primera canción luego de dos años de ausencia musical. (Foto: Instagram / @beyonce)
Beyoncé estrenó su primera canción luego de dos años de ausencia musical. (Foto: Instagram / @beyonce)
Por Agencia EFE

La cantante estadounidense Beyoncé ha aprovechado la festividad del 4 de julio en su país para lanzar su primera nueva canción en los últimos dos años. La superestrella estrenó “Morning Dew (Donk)”, que coescribió con Pharrell Williams, The-Dream y Darius Dixon, y que también produjo Williams, informó The Hollywood Reporter (THR).

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