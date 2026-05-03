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Met Gala vuelve con la reaparición de Beyoncé luego de una década de ausencia. (Foto: Lisa O'CONNOR / AFP)
Met Gala vuelve con la reaparición de Beyoncé luego de una década de ausencia. (Foto: Lisa O'CONNOR / AFP)
Por Agencia EFE

La Met Gala acaparará todas las conversaciones mañana en Nueva York, esta vez por las expectativas en torno al patrocinio del magnate Jeff Bezos, la reaparición de Beyoncé tras una década de ausencia y, como cada año, las extravagantes elecciones de vestuario de los famosos invitados.

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