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Zendaya es una de las artistas que más looks memorables ha dejado en las recientes MET Gala.
Zendaya es una de las artistas que más looks memorables ha dejado en las recientes MET Gala.
Por Elida Morillo

La Met Gala inaugura la exposición anual de moda del Metropolitan Museum of Art en Nueva York, más conocido como The Met. El propósito de esta gala es recaudar fondos millonarios para el Costume Institute, que es el único departamento del museo que debe autofinanciarse. Por eso, cada primer lunes de mayo, las escaleras del museo se convierten en una pasarela donde la alta costura se piensa en voz alta.

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