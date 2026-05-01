La Met Gala inaugura la exposición anual de moda del Metropolitan Museum of Art en Nueva York, más conocido como The Met. El propósito de esta gala es recaudar fondos millonarios para el Costume Institute, que es el único departamento del museo que debe autofinanciarse. Por eso, cada primer lunes de mayo, las escaleras del museo se convierten en una pasarela donde la alta costura se piensa en voz alta.

La Met Gala reúne a diseñadores, artistas y figuras públicas en un mismo espacio, pero lo que realmente diferencia a este evento de otros, no es la lista de invitados, sino la idea detrás de cada edición. El evento nació en 1948 como una cena benéfica para recaudar fondos para el Instituto del traje y, con el tiempo, bajo la dirección de Anna Wintour (la editora en jefe global de la revista más importante de moda, Vogue), se consolidó como una plataforma donde la moda dialoga con la cultura contemporánea, amplificando su impacto mucho más allá de Nueva York.

Anna Wintour.

El tema de la MET Gala 2026

Cada año se propone un tema específico que corresponde a la exposición del museo, y que a la vez, dicta el código de vestimenta para los invitados. La Met Gala nos ha dejado ediciones muy recordadas, como In America: An Anthology of Fashion, marcada por la aparición de Kim Kardashian con el vestido de Marilyn Monroe. En 2019, Camp: Notes on Fashion, basada en la imaginación, la ironía y la exageración, nos dejó looks como el de Katy Perry en forma de lámpara o el de Zendaya, inspirado en Cenicienta con un vestido que emanaba luz. En 2018, Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination nos dio a Rihanna memorable como papisa. Y en 2023, el homenaje al legendario diseñador Karl Lagerfeld llevó a los asistentes a reinterpretar su estética al frente de Chanel.

Para este año, la temática es Costume Art, con un dress code titulado Fashion is Art. Desde Vogue explican que la exhibición hará un recorrido por distintos tipos de cuerpo: desde el cuerpo clásico hasta el cuerpo embarazado, así como cuerpos desnudos y cuerpos en proceso de envejecimiento, que muchas veces han sido dejados de lado dentro de la moda.

Para esta edición, los co-chairs son Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams. Los co-chairs ayudan a promover la gala, recaudar fondos y a acompañar el proceso de curaduría. Son seleccionados personalmente por Anna Wintour, y su relevancia es clave: su nombre aporta visibilidad y peso al evento.

Las co-chair de la MET Gala 2026.

No debemos olvidar que la Met Gala es uno de los eventos más exclusivos de la industria. Se mantiene con una lista cerrada de aproximadamente 400 invitados, todos aprobados por Anna Wintour.

¿Cuándo y dónde ver la MET Gala 2026?

Si eres fan de la moda, no te puedes perder esta celebración de la alta costura que nos recuerda que la moda también es arte. Se llevará a cabo este lunes 4 de mayo, y la transmisión en vivo podrá seguirse a través de las redes de Vogue desde las 5 p. m., hora Perú.