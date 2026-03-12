Más allá de la fascinación que siempre ha despertado la familia Kennedy, la figura de Carolyn sigue generando un interés particular dentro del universo de la moda. Y no es para menos. Con el paso de los años, Bessette-Kennedy se ha convertido en uno de los referentes más claros de lo que hoy entendemos como un guardarropa atemporal.

Carolyn fue la esposa de John F. Kennedy Jr., hijo del expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy y de Jacqueline Kennedy, la icónica Jackie O. Pero reducir su figura al rol de esposa dentro de una de las dinastías políticas más influyentes del siglo XX sería un error.

Carolyn terminó convirtiéndose —casi sin proponérselo— en un auténtico ícono de estilo.

"Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette", que lleva la firma de Ryan Murphy, explora la extraordinaria historia de amor de la icónica pareja formada por John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, interpretados por Paul Anthony Kelly y Sarah Pidgeon. (Foto: Disney)

Hay además un detalle que muchas personas desconocen: Carolyn conoció a John cuando trabajaba en Calvin Klein. Es decir, no era una mujer ajena al mundo de la moda. Por el contrario, estaba completamente inmersa en él.

Durante esos años, Calvin Klein representaba una estética muy definida: minimalismo, elegancia, líneas limpias y una sofisticación silenciosa que contrastaba con el exceso de la moda de otras décadas. Carolyn encarnaba perfectamente ese ADN.

Con el tiempo, esa misma estética se convirtió en su sello personal. Su guardarropa estaba construido sobre piezas simples y colores neutros: negro, beige, blanco y camel. Prendas que hoy identificaríamos como la base de un fondo de armario perfecto.

Jeans bien cortados, camisas abotonadas, abrigos estructurados y prendas de punto ajustadas componían gran parte de sus looks diarios. Piezas versátiles que podían combinarse entre sí de múltiples maneras y que, precisamente por su simplicidad, nunca pasan de moda.

En cuanto a los accesorios, su elección también seguía la misma lógica de discreción. Una vincha de carey y un bolso Prada solían ser suficientes para completar el look.

Otro detalle interesante es que casi nunca utilizaba joyas. Y cuando lo hacía, optaba por piezas mínimas: pequeños aretes o detalles discretos que no competían con la sobriedad de su vestuario.

Su belleza también respondía a esa misma filosofía. El cabello, generalmente suelto y ligeramente despeinado, evitaba cualquier exceso de producción. El maquillaje era natural, aunque en algunas ocasiones apostaba por labios rojos que añadían un punto de carácter al conjunto.

Ese equilibrio entre elegancia y naturalidad construyó una imagen muy particular: la de una mujer sofisticada, pero completamente despreocupada. Tal vez por eso su estilo continúa fascinando hoy.

Carolyn Bessette-Kennedy. (Foto: AP)

Si hay un momento que resume perfectamente su estética, es sin duda el día de su boda. Carolyn eligió un vestido minimalista, elegante y libre de excesos, diseñado por Narciso Rodriguez. Con su silueta limpia y su caída impecable, el diseño se convirtió rápidamente en uno de los vestidos de novia más icónicos de la historia reciente.

Desde entonces, ha sido replicado por generaciones de novias que buscan exactamente lo que Carolyn representaba. Elegancia y simplicidad.

Hoy, con el renovado interés que ha despertado su historia, las redes sociales se han llenado nuevamente de referencias a su estilo. Creadoras de contenido comparten guías para recrear sus looks, mientras una nueva generación descubre la estética que Carolyn Bessette-Kennedy convirtió en su firma personal.

En un mundo de tendencias fugaces, Carolyn nos recuerda que la verdadera elegancia nunca pasa de moda.//